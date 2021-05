Láska ke společenskému tanci mi zatím chybí, říká favorit StarDance Cina

„Těším se. To těšení se skládá z více věcí. Je tam nějaká obava z toho, jestli to zvládnu. Ale je tam i těšení na nový kolektiv. Jak na účastníky, tady nás označují ‚vipky‘ nebo ‚netanečníci‘, což je možná lepší, tak i na profesionální tanečníky,“ řekl Jan Cina.



Přestože může mít herec ve srovnání s některými soutěžícími výhodu v taneční průpravě například z muzikálů, nebude to podle Ciny určitě nijak výrazné. „Asi lehce. Ale se společenským tancem zkušenost vlastně nemám. Myslím, že mi chybí trošku i nějaká láska pro něj, protože mě to nikdy tak jako nebralo. To bude pro mě také úkol, najít tuto lásku a zalíbení v těch tancích. Takže uvidíme,“ přiznal.

Mezi interprety, jejichž videoklipy si herec kdysi pouštěl neustále dokola a napodoboval jejich pohyby, byli Dan Nekonečný a ještě dřív Michael Jackson. „Tyto klasiky... Pak mě třeba fascinuje Beyoncé. Ale tam je to podle mě to ženské tělo a jak ona vypadá. Funguje úplně jinak a má to úplně jinou energii. Ale ta fascinace tou dokonalostí mi přijde skvělá,“ přiznal.

Soutěžící a moderátoři taneční show StarDance XI

Soutěžící jedenácté řady StarDance se až v létě dozvědí, koho z tanečních partnerů dostanou. Na pořádnou ohnivou show jako od Dana Nekonečného by se herci hodila tanečnice Veronika Lálová. „Ona vlastně dělá brazilské tance. Máte pravdu. Ale Dan Nekonečný to měl tak osobité, že stejně by to muselo vyjít z nás a důležité je hodně konfet a radost ze života! Rrrradost!“ dodal.

Podle bookmakerů má právě Jan Cina velkou šanci uspět v taneční show. Jeho vítězství odhadují s pravděpodobností 4:1. U sázkové kanceláře Chance si na něj vsadilo během několika prvních dní, kdy byly kurzy v nabídce, 52 procent lidí.

„Pohybové předpoklady má ale i krasobruslař Tomáš Verner, který by mohl zabodovat s kurzem 5:1. Shodný kurz 7:1 má farářka Viktorie Martina Kopecká a herečka Marika Šoposká. Stříbrná olympijská medailistka, tenistka Andrea Sestini Hlaváčková, získala od bookmakerů ‚startovní‘ kurz 9:1, zpěvák Mirai Navrátil 11:1,“ uvedla mluvčí Chance Markéta Světlíková.

Na herečku Simonu Babčákovou je možné si vsadit v kurzu 12:0, na zpěvačku Terezu Černochovou 13:0. U herce Pavla Trávníčka, který se poslední dobou drží spíše stranou mediální pozornosti, bookmakeři vítězství příliš nepředpokládají, což však zatím sázející neodrazuje. Jeho jméno s kurzem 14:1 má na tiketu 26 procent sázkařů. Desítku soutěžících uzavírá Zdeněk Godla, který se protančil ze seriálu Most! až do StarDance a do kurzové nabídky s nejvyšším kurzem, a to 18:1.

Kdo podle vás vyhraje další řadu StarDance? celkem hlasů: 5830 Martina Viktorie Kopecká 669 Tereza Černochová 91 Marika Šoposká 476 Andrea Sestini Hlaváčková 274 Simona Babčáková 182 Jan Cina 1764 Zdeněk Godla 256 Pavel Trávníček 108 Mirai Navrátil 292 Tomáš Verner 1718 Upozornění zaškrtnutých možností je více, než je dovoleno.