Cina: Neptal jsem se, jestli budu ve StarDance tančit s mužem, či ženou

Jan Cina o tanci i výzvách

Co vám půjde lépe: latina, nebo standard?

Na latině mě baví živelnost, můžete tam i víc čarovat rukama, výrazem, zdá se mi hravější. Standard je více klasický: všechno musíte opravdu vyšlapat, držení je taky dřina. Latina je pro mě zábavnější.

Čím byste byl, kdybyste nebyl herec?

To je těžká otázka, ale předpokládám, že by to bylo něco kolem umění, ke kterému mě to stále táhne. Manuálně zručný nejsem, technické věci mě nebaví a příliš mě nezajímají.

Co považujete za svůj největší kariérní úspěch?

Asi když mi Hana Ulrychová po představení Malý princ přišla zaklepat na šatnu, s pokorou sobě vlastní mi přinesla květinu a řekla, že to pro ni byl velice silný zážitek. Já totiž během zkoušení tohoto představení znovuobjevil hudební skupinu Javory a paní Ulrychová tak byla vlastně celou dobu se mnou. To, co v tom hlase má, pro mě vlastně představuje téma Malého prince.

Jak vnímáte hodnocení poroty?

Jsem zvědavý, jak to bude člověk vnímat. Stejně jako živé hlasování publika. Zajímá mě, co to s člověkem udělá. Nad něčím se dlouhou dobu trápíte ve zkušebně a někdo je na základě minuty a půl nucen vás hodnotit.

Adriana Mašková a Jan Cina

Co vám StarDance evokuje?

Jistou značku. Když to v České republice zmíníte, tak kdokoliv ví, o co jde. Automaticky se jim na tváři spustí úsměv, tedy pokud nejde o lidi, kteří z nějakého důvodu nenávidí televizi nebo tanec. Obecně je ale u všech lidí reakce velmi podobná.

Bolí vás kvůli tréninkům něco? Objevil jste nějaké svaly, o kterých jste dosud nevěděl?

Věděl jsem o svalech, které mám, a věděl jsem, že je nepoužívám tak, jak mám. Takže tyto svaly se samozřejmě ozývají. Konkrétně jde o zádové svaly a kolena, věřím ale, že se to i tím tancem posílí, jelikož tanec je skvělý sport.

Dlouho jste byl členem hudební skupiny Olats otesoc, hostoval jste i na albu Bereniky Kohoutové – k hudbě a rytmu tedy máte veskrze pozitivní vztah?

Určitě, ale spíše z pěvecké stránky, skrze tělo je to mnohem složitější. Navíc jiný přístup, ale o to větší výzva a radost z objevování. Zatím pro mě například představuje poměrně náročný úkol vystopovat v písni rytmus, na který máme tančit.

Moderátoři, porota a soutěžící StarDance XI

Vystudoval jste katedru alternativního a loutkového divadla, kde se často pracuje s tělem jinak, než na tradičnější činohře – zužitkujete i zkušenosti ze studií?

Myslím, že to určitě využiji, katedra alternativního a loutkového divadla byla dříve hodně zaměřená na loutku, tu tam zatím nemáme. V dobách, kdy jsem studoval, se katedra zaměřila také více na pohyb, kterého naopak využíváme hodně. Zaměření se na autorské divadlo také zužitkuji.

Vaše postava v seriálu Pustina závodí v automobilu, vy sám jste přitom řidičský průkaz získal jen krátce před natáčením, jste zvyklý jít do věcí po hlavě?

Ano, řidičák jsem dostal týden před natáčením pod podmínkou, že nebudu řídit. Jít do StarDance však bylo promyšlené rozhodnutí, ta nabídka přišla už jednou, ale to jsem zrovna neměl čas a dal jsem přednost jiné zkušenosti. Teď se to sešlo tak, že to bylo příjemně plánované.

Minulý rok jste se objevil v televizní minisérii Herec, kde jste ztvárnil hlavní roli – jak tuto zkušenost zpětně vnímáte?

Vnímám to jako skvělou zkušenost a další semestr v hereckém „učňáku”. Pro mě šlo o první zkušenost s hlavní rolí v takhle rozsáhlém projektu – tři díly, kromě dvou obrazů jsem byl snad ve všech, takže to bylo i fyzicky náročné. Natáčení bylo velice příjemné, ale to téma je samozřejmě temné, což umocňoval podzim, který v době natáčení zrovna panoval.

Adriana Mašková a Miroslav Hanuš ve StarDance X

Po uveřejnění informace, že budete ve StarDance se k vám dostaly dotazy, zda budete tancovat s mužem, nebo se ženou – co pro vás takové otázky znamenají a jak jste je vnímal?

Přijdou mi jako podnětné, samotného mě nenapadlo si takovou otázku položit. Automaticky jsem si říkal, že společenský tanec je o nějaké mužské a ženské roli. Je to takhle postavené a vychází se i z tradice sportovního tance.

Tím, že se v několika světových obdobách StarDance už objevily stejnopohlavní páry, přišlo mi to jako zajímavá myšlenka, ale stejně mě překvapilo, kolik lidí se na to ptalo, takže je to pro ně asi důležité a možná to nějakým způsobem očekávali. My jsme toto téma probírali i s dramaturgií pořadu, za což jsem velmi rád. Nakonec jsme si řekli, že bude lepší zatím zůstat u tradiční varianty. Což však neznamená, že se diváci nemohou těšit na různé variace na toto téma.

V seriálu Svět pod hlavou ztvárňujete s Miroslavem Hanušem stejnou postavu, jen v jiném věku, nyní tancujete stejně jako on s Adrianou…

To je pravda. Čekám, kde a kdy nás osud ještě propojí. A rozhodně se nebráním.

Adriana Mašková o nervozitě a partnerech

Čím byste byla, pokud byste nebyla tanečnicí?

Vždycky mě bavila spousta věcí, takže jsem se do rozhodování, co se mé profese týče, nikdy moc nehrnula. Teď ale kromě tance ještě studuji architekturu, takže bych se do budoucna ráda věnovala oběma profesím.

Motivem jedenácté řady StarDance je čas. Znáte čas svého narození? Ano, narodila jsem se v šest padesát. Jediný den, kdy jsme byla ranní ptáče dobrovolně.

Kolik času týdně protančíte?

Nevím přesně, ale je to dost… Teď, v rámci StarDance, máme s Honzou čtyřhodinové tréninky plus mínus třikrát do týdne.

16. listopadu 2019

Jak vnímáte porotu ve StarDance?

Vlastně je vnímám jako dobrou zpětnou vazbu. I když ne vždy je to, co člověk slyší, nejpříjemnější, je to pro naši práci důležité.

Co považujete za svůj největší taneční úspěch?

Asi to, že se nám podařilo titul mistrů republiky obhájit několik let po sobě a že se díky tanci můžu účastnit takových projektů, jako je právě StarDance.

Jaká je vaše nejhezčí vzpomínka na StarDance?

Nejraději vzpomínám na přátelství, která ve StarDance vznikla a přetrvávají dodnes.

Obáváte se živého vystupování před lidmi?

Vzhledem k tomu, že před lidmi tancuji běžně, už to tolik nevnímám. Je to zhruba něco takového, jako když jde Honza na jeviště. Nervóznější ale bývám z rozhovorů s moderátory, v tom přece jen takovou praxi nemám.

Richard Genzer, Tatiana Drexler, Zdeněk Chlopčík a Jan Tománek ve StarDance XI

Věděla jste, že pan Hanuš a Honza hráli v seriálu Svět pod hlavou tutéž postavu?

Nevěděla jsem o tom, ale naštěstí mám bystré kamarády, kteří mi brzo řekli, že mám vlastně dva muže v jednom.

Má Jan Cina s Miroslavem Hanušem něco společného? Jak byste porovnala jejich tance?

Na první pohled člověk spíše vnímá ty rozdíly, jako jsou věk, nebo stavba těla. Z čehož plyne to, že i práce s nimi je odlišná. Ale konkrétně při tvorbě choreografií jsou oba velmi tvůrčí, což vnímám jako velké plus.

Půjde Honzovi spíše latina, nebo standard?

Latina je přeci jen o něco živější, tudíž si myslím, že mu bude i bližší. Ale věřím, že si najde své i ve standartu! Jen je potřeba si zvyknout na to pevné držení.



