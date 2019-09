Pořád se vidím jako kluk, který se zatím jen rozkoukává, říká Jan Cina

„To byla velká škola pro všechny, kteří na tom dělali. Zamiloval jsem se tam do afro tance. Tím jak mám v sobě po tátovi něco romského, tak mi to úplně učarovalo,“ řekl Jan Cina, který se považuje hlavně za muzikálového herce.

Mnohem čerstvější vzpomínky než na seriál První krok má na roli natěrače v novém filmu Národní třída. Cina prozradil, že režisér Štěpán Altrichter ho musel hodně lákat. „Práce to byla náročná, ale výsledek za to stojí. Film vznikal před rokem. Těžce a poctivě, ale zároveň zábavně. Točilo se na Národní třídě, kde jsem jako neřidič jezdil autem. Hodně se točilo také na Jižním městě v Praze,“ uvedl k česko-německému koprodukčnímu snímku.

I když je nominovaný na cenu Thálie za roli v inscenaci Malý princ, za vrchol kariéry to nepovažuje. „Takto to necítím. Pořád se vidím jako kluk, který se zatím jen rozkoukává. Ale nominace je velmi příjemná a překvapivá. Vrchol vidím až daleko přede mnou,“ prozradil s tím, že ani nepřemýšlel nad děkovnou řečí v případě vítězství. „Ani ne, ale jako dítě, když jsem poslouchal v rádiu diskusní pořady, to jsem si vždy představoval, jak promlouvám k lidem.“

Jan Cina už třináct let žije s kolegou Petrem Vančurou. Jaký je jeho recept na spokojený vztah? „Mít jeden druhého rád a problémy vnímat jako výzvu a dobrou věc k řešení,“ prozradil a zavzpomínal na udílení Českých lvů, kdy jeho přítel upadl na schodech.

„Ano, skutečně se to stalo. Měl nové kluzké boty a červený koberec byl taky kluzký. Takže netrvalo dlouho a ležel na zemi. Dokázal z toho udělat přednost. Měl workshop Vančurovy schody, kde učil, jak bezpečně padat ze schodů na VIP akcích.“

Petr Vančura a Jan Cina v kampani Jsme fér z roku 2018: