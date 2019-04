Jan Čenský: Kvůli práci jsem prošvihl porod syna, jeho maturiťák i promoci

„Jsem hrozně líný. Kdybych nemusel, tak bych ležel za pecí a baštil buchty. Ale protože musím občas něco dělat, vypadá to pak, že jsem workoholik. Dávám si totiž hodně úkolů. Mám plný diář až do roku 2020, a to jen proto, aby mě to vytáhlo z toho pelechu. Sám bych z něho nevylezl. A pokud, tak jen do lesa, nebo na kolo,“ říká Jan Čenský.



Manželka i manažerka prý učí herce na některé nabídky říkat ne, což prý jemu samotnému činí problémy. Kromě divadla a moderování se Čenský poslední roky věnuje také lektorování.

„Neprofesoruji ani neučím. Snažím se předávat dál své zkušenosti, které jsem za celý život nasbíral,“ říká Čenský, který vydal v minulém roce knihu s názvem První dojem: Nikdy nedostanete druhou šanci udělat první dojem.

„Tato kniha je o základech toho, jak se má člověk chovat, jak má mluvit a jak má přitom vypadat. Můj syn Matyáš například mluví jako prase. Říká mi: ‚Tak se táto dneska nemluví. Staročeština je out, mluv normálně‘.“ Někdy velmi trpím u poslechu soukromých rádií, kde dávají moderátoři češtině opravdu zabrat. Jsem prostě konzerva,“ přiznal Čenský v Limuzíně s Mírou Hejdou.



„Kvůli práci jsem prošvihl porod syna, jeho maturiťák, jeho promoci i část jeho dětství. Jezdil jsem s černým divadlem a někdy jsem syna třeba celý měsíc neviděl. A to už se nedá vrátit. Později jsem ho učl na lyžích, na prkně, plavat i jezdit na kole. Syn nejvíce miloval, když jsme někam vyjeli sami dva,“ dodává Čenský.

