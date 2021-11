Jan Bendig promluvil o životě v romském ghettu, krádežích i záchvatech paniky

Jan Bendig se narodil v roce 1994 do velké romské rodiny s několika dětmi. Když matka i otec přišli o práci, rodina se musela přestěhovat do romského ghetta a žila v chudobě. Honza se sourozenci chodil spát hladový. V zoufalé finanční situaci dokonce rodiče dali jednu z dcer k adopci.

„Táta s mámou přišli o práci. Každý den sháněli po příbuzných peníze na jídlo. Táta pak odjel do Anglie a my jsme tu zůstali chvíli sami. Měli jsme často hlad. Tajně jsme chodili se sourozenci krást jídlo do supermarketu. Maso, těstoviny, brambory, všechno možné. Strašně se za to stydím. Ale tak to prostě bylo,“ vzpomíná sedmadvacetiletý zpěvák v novém dílu pořadu 13. komnata.



Ani na základní škole to neměl jednoduché. Jako jediný Rom tam spolu se svou sestrou Bárou zažíval šikanu ze strany spolužáků i některých učitelů. „Děcka na nás koukaly skrz prsty a docela mi to dávaly sežrat. Nadávaly mi do hnědých omáček a podobně. Bylo to nepříjemné. Těch příhod se ve škole stalo více, než by malý kluk měl zažít. Extrémně mi to zničilo sebevědomí,“ popisuje Bendig.

V roce 2006 se nezaměstnaní a zoufalí rodiče rozhodli odjet žít do Liverpoolu, kde žila tátova sestra a jejich život se obrátil k lepšímu. V Anglii táta se syny založil úspěšnou kapelu Gipsy Brothers. Jan po překonání obrovské trémy vynikl jako zpěvák, a tak se otec rozhodl ho přihlásit v roce 2009 do Česko Slovenské Superstar. Jan uspěl a postupoval soutěží do finále. Rodina se ho rozhodla v soutěži podpořit a přestěhovat se zpět do Česka.

Po skončení soutěže se z Honzy stal známý zpěvák a poprvé v životě měl peníze, které si sám vydělal. V šestnácti letech si sám platil studia na soukromé Mezinárodní konzervatoři i byt v centru Prahy. Na konzervatoři se šťastnou náhodou setkal se svou sestrou, která byla jako dítě adoptována náhradními rodiči.



Bendig bohužel vzhledem k svému mládí i prostředí, z kterého pocházel, nedokázal s penězi hospodařit a časem přišel na mizinu. Postupně si také uvědomil, že je gay. Hledání vlastní identity, finanční nejistota a stres pravděpodobně odstartovaly jeho silné záchvaty panické ataky.

„Záchvaty začaly poprvé v Anglii. Začal jsem mít strach z lidí a vlastně ze všeho. Každá prkotina mě dokázala rozhodit. Pak se to opakovalo i v průběhu SuperStar. Měl jsem těžko na hrudi, cítil jsem studený pot, brněly mě ruce i pusa, nemohl jsem dýchat. Později jsem to samé, ale v mnohem intenzivnější podobě zažíval, když o mně v jisté době přestal být jako o zpěváka zájem. Dělo se mi to na ulici, v metru, všude,“ popisuje Jan Bendig.



Z životní krize mu pomohl až Lukáš, s kterým se zpěvák seznámil. Stali se z nich nejdříve životní a později i pracovní partneři. Společně se jim podařilo nastartovat novou Bendigovu muzikantskou kariéru.

VIDEO: Jan Bendig ft. Refew – Kubánka:

„K Lukášovi jsem přijel doslova se čtyřmi igelitkami. Nemohl se koukat na to, jak stále jen čekám, co bude. Vydali jsme pak písničku, kterou jsem mu složil k narozeninám. Nechtěl jsem ji nejdříve vydat, byla to písnička ode mě pro něj z lásky. Lukáš mi se vším pomohl. Vůbec jsem tehdy nečekal, že se z toho všeho stane takový splněný sen. Práci a vztah jsem nechtěl míchat a už vůbec jsem nechtěl, aby mi dělal manažera. Bál jsem se, že nám to pokazí to hezké, co mezi sebou máme. To se naštěstí nestalo,“ dodává.



Jan Bendig se stal oblíbeným zpěvákem a v komunitě Romů je považován za megastar. S psychickou nemocí, záchvaty paniky, které se díky nabité životní jistotě zmírnily, se naučil vyrovnávat.