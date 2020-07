Manželka Jamieho Olivera prozradila, že během karantény opět potratila

Jamie a Jools Oliverovi spolu mají pět dětí. Nejmladší River se narodil v roce 2016. Poté už všechna těhotenství, do letošního července byla tři, končila potratem.

„Opravdu jsem moc chtěla šesté dítě, ale od posledního porodu jsem měla tři potraty. K poslednímu došlo před třemi týdny, a tak si říkám, že ani ho mít nebudu. Nevím. Chci další dítě, byla jsem u psychiatra na prohlídce a podle vyšetření je to dobrý nápad. A taky fyzicky to jde, je mi pětačtyřicet, já vždy říkám skoro šestačtyřicet. Ale je to trochu riskantní,“ přiznala Jools Oliverová v rozhovoru pro podcast Made By Mammas.

Televizní kuchař s manželkou mají spolu osmnáctiletou Poppy, sedmnáctiletou Daisy, jedenáctiletou Petal, devítiletého Buddyho a tříletého Rivera.

„Jamie je stále celkem pro… Nebyla jsem těhotná dlouho, možná to budeme zkoušet i příští rok a pak tuto kapitolu prostě uzavřu, protože jsem velmi šťastná a naprosto naplněná tím, jak je to teď. Ale to miminko, je to hrozné, když člověk pořád něco chce a nemůže si pomoct,“ vyprávěla dále šéfkuchařova manželka, která také přiblížila detaily potratů.

„Šla jsem k lékaři a on říká: ‚Jak se cítíte psychicky?‘ Napadlo mě, že to nevyšlo, a on řekl: ‚No, tak je to pátý potrat.‘ Měla jsem dva před Riverem a bylo to dost brzy po početí, poslední dva v šesti a půl týdne těhotenství,“ dodala.