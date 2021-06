Oba rodiče měli facelift, Hollywood je velmi krutý, říká Jamie Lee Curtisová

„Sledovala jsem, jak oba moji rodiče, slavní herci, podstoupili facelift obličeje a krku, tedy invazivní plastickou operaci potírající známky stárnutí. Tehdy jsem pochopila, že tak to v Hollywoodu zkrátka funguje,“ říká Jamie Lee Curtisová v rozhovoru pro podcast PEOPLE in the ´90s.

„To mě připravilo na drsnou realitu filmového byznysu. Zažila jsem časy, kdy byli na výsluní, i horší měsíce a roky, kdy to zas tak dobré v mnoha směrech nebylo,“ vzpomíná herečka.



„Proslavíte se nějakou rolí a ta už se s vámi táhne celý život. Pro mnohé herce je to těžké. Lidé často vůbec nevidí desítky či stovky dalších postav, které ztvárnili,“ popisuje Curtisová, která se proslavila v devatenácti letech v hororu Halloween.

„Nechtěla jsem být herečkou, která touží po rolích a nedostává je jen kvůli vzhledu. Je to ponižující. Hollywood je velmi krutý byznys. Vše je opravdu hlavně o tom, jak vypadáte,“ říká s tím, že každá vráska na tváři je tvrdě trestána.

„Když někdo z herců zestárne a nevypadá určitým způsobem, jak byli všichni zvyklí, je to konec,“ vysvětluje Jamie Lee Curtisová. I když vyrostla po boku slavného otce, herce Tonyho Curtise, nikdy prý sama neměla jeho hvězdné manýry.



„Táta moc rád chodíval mezi lidi do restaurace, pyšnil se tam a všem pózoval. Pozornost veřejnosti byla pro něj vždy velmi důležitá, já to na rozdíl od něj nepotřebuji. Lidé mě poznávají, to ano. Ale mám klidný rodinný život,“ tvrdí herečka a známá aktivistka.

S manželem Christopherem Guestem vychovala Curtisová dvě adoptované děti, dnes čtyřiatřicetiletou dceru Annie a pětadvacetiletého syna Toma.