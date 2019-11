Opět jsme přišli o miminko, oznámila hvězda Dawsonova světa

„S mojí ženou Kimberly jsme prožili nejhorší noční můru každého nastávajícího rodiče. Přišli jsme o miminko. Malá dušička, o které jsme mysleli, že se přidá k naší rodině, si to vzala zkratkou na onen svět. Nikdy nevíte, proč se to stane, to jsem řekl svým dětem. Víte jen, že vás to sblíží, otevře vaše srdce a prohloubí vaši vděčnost. Stanete se více lidským,“ uvedl James Van Der Beek známý ze seriálu Dawsonův svět, který nyní tančí v americké verzi StarDance s názvem Dancing With the Stars.

Když se nepříjemnou zprávu dozvěděl, chtěl jeden taneční večer v zábavním pořadu vynechat. Manželka ho však přesvědčila, ať soutěží. Plačící herec pak slowfox na píseň Take Me To Church od irského hudebníka Hoziera věnoval právě jí.

Později na sociálních sítích přiznal, že i když jeho manželka prodělala několik potratů, nikdy to nebylo ve vyšším stadiu těhotenství jako nyní.

James Van Der Beek a obchodní konzultantka Kimberly Brooková se vzali v roce 2010. Mají dcery Olivii (9), Annabel (5), Emilii (3) a Gwendolyn (1) a syna Joshuu (7). U čtyř mladších potomků rodiče zvolili domácí porod, jen nejstarší dcera Olivia přišla na svět v nemocnici.

První ženou Jamese Van Der Beeka byla herecká kolegyně Heather McCombová. Vzali se v roce 2003, rozvod přišel o sedm let později.