Kvůli nemoci jsem od sebe odstřihl rodinu, říká bratr vévodkyně Kate

Problémy bratra vévodkyně Kate a Pippy Middletonové (35) začaly v roce 2003. Právě tehdy začala Kate chodit s budoucím králem Anglie, princem Williamem. Na nečekaný příval pozornosti nejen v podobě článků v bulvárních denících nebyl James Middleton připraven.



„Ze dne na den jsem byl tehdy neustále veřejně odsuzován. Stále jsem dělal něco, co bylo z pohledu novinářů špatně. Cítil jsem se pod obrovským tlakem a vnímal jsem tu tíhu zodpovědnosti za celou naši rodinu,“ svěřil se Middleton v rozhovoru pro magazín Tatler.



„Nežiji stejný život jako Kate a William. Pokud se lidé zajímají o mě samotného, tak je to v pořádku. Pokud je to však jen kvůli nim dvěma, tak je to něco zcela jiného. Byl jsem tehdy opravdu na dně. Rodiče věděli, že se něco děje. Ale já jsem je od sebe v určitou chvíli úplně odstřihl. Nekomunikoval jsem s nikým z rodiny. Pod vodou však také dokážete vydržet jen po určitou omezenou dobu,“ pokračuje podnikatel.



„Nyní jsem šťastný. Cítím se opět, jako když mi bylo třináct let. Mám radost ze života a cítím se být opět konečně sám sebou. Víc bych si snad ani nemohl přát,“ dodává Middleton, kterému pomáhá k lepšímu psychickému rozpoložení i současný vztah s přítelkyní, finanční poradkyní Alizee Thevenetovou (29).



Za své zotavení prý vděčí Middleton z velké části i svým psům Elle, Luně, Zulu a Mabel. Po několika protrpěných měsících v roce 2017 je všechny naložil do auta a odjel do hor na místo, které miloval už jako dítě, aniž by to komukoli řekl. Tam si podle svých slov srovnal myšlenky během dlouhých procházek po zasněžených horách. „Došlo mi, že s tím nemohu bojovat sám a musím co nejdříve vyhledat pomoc. Už ve chvíli, kdy jsem si to uvědomil a akceptoval, se mi dost ulevilo,“ říká.



Bratr vévodkyně Kate si prý dobře uvědomuje, že žije privilegovaný život a má se lépe než většina lidí, a to nejen kvůli vazbám na královskou rodinu. Jamesův otec Michael pochází ze střední třídy, matka Carole ze staré hornické rodiny. Oba pracovali v oblasti civilního letectví, ona coby letuška a on jako dispečer letového provozu. Na konci 80. let se však rozhodli začít podnikat. Díky své úspěšné zásilkové společnosti Party Pieces, kterou založili v roce 1987, jsou z nich milionáři.

Promluvit o své nemoci se James Middleton rozhodl poprvé v lednu tohoto roku. Zčásti také proto, aby podpořil charitu Heads Together svého švagra, prince Williama, která se zaměřuje na pomoc psychicky nemocných lidí.



„Moc dobře vím, že můj život není vůbec špatný, ba právě naopak. Ale ani to mě nečiní imunním vůči depresi. Je složité popsat, jaké pocity někdy mívám. Je to nemoc, rakovina mysli,“ napsal tehdy James Middleton v otevřeném dopisu pro deník Daily Mail.