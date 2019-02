Deprese je rakovina mysli, píše bratr vévodkyně Kate v upřímné zpovědi

„Během dne jsem se vždy nutil do práce, zíral jsem do monitoru počítače a sledoval hodiny, abych věděl, kdy už budu moci konečně zase jet domů. Často jsem fungoval jen ze setrvačnosti. Mnohdy jsem ani neotvíral e-mailovou schránku, protože jsem nebyl schopen odpovědět na žádnou zprávu. Nezvládal jsem komunikovat ani s těmi, které nejvíce miluji, se svou rodinou a přáteli,“ popsal James své pocity v otevřeném dopisu pro deník Daily Mail.



Bratr vévodkyně Kate si prý dobře uvědomuje, že žije privilegovaný život a má se lépe než většina lidí, a to nejen kvůli vazbám na královskou rodinu. Jeho rodiče Carole a Michael Middletonovi jsou milionáři díky úspěšné zásilkové společnosti Party Pieces, kterou založili v roce 1987.

Jamesův otec Michael pochází ze střední třídy, matka Carole ze staré hornické rodiny. Oba pracovali v oblasti civilního letectví, ona coby letuška a on jako dispečer letového provozu. Na konci 80. let se však rozhodli začít podnikat.

„Moc dobře vím, že můj život není vůbec špatný, ba právě naopak. Ale ani to mě nečiní imunním vůči depresi. Je složité popsat, jaké pocity někdy mívám. Je to nemoc, rakovina mysli,“ napsal James Middleton.

Loni po několika protrpěných měsících prostě jednou naložil do auta své psy a odjel do hor na místo, které miloval už jako dítě, aniž by komukoli řekl, kde je. Tam si podle svých slov srovnal myšlenky, když během dlouhých procházek po zasněžených horách mohl být jen sám se sebou. „Došlo mi, že s tím nemohu bojovat sám a musím co nejdříve vyhledat pomoc. Ve chvíli, kdy jsem si to uvědomil a akceptoval, se mi dost ulevilo,“ řekl Middleton.

Bratr vévodkyně Kate bojuje s depresemi od roku 2016. Promluvit o své nemoci se rozhodl zčásti i proto, aby podpořil charitu Heads Together svého švagra, prince Williama a prince Harryho, která se zaměřuje na pomoc psychicky nemocných lidí.



Middleton se v textu zmínil také o svém boji s dyslexií a o tom, že mu minulý rok byla diagnostikována porucha pozornosti (ADD).