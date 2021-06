Mám rakovinu ve čtvrtém stadiu a jsem ochrnutý, přiznal Gunther z Přátel

„Diagnostikovali mi pokročilý karcinom prostaty, který se rozšířil do kostí. S touto diagnózou se potýkám poslední tři roky. Je to čtvrté stadium rakoviny. Takže mě nemoc nakonec pravděpodobně dostane,“ řekl herec pro televizi NBC.

Lékaři byli nejdřív optimističtí, nemoc léčili hormonální terapií, která asi tak rok fungovala. Žil podle svých slov docela normálně, jen musel brát ráno a večer léky.

Na začátku koronavirové pandemie ovšem začala rakovina mutovat a rozšířila se mimo jiné právě do kostí a páteře. Kvůli agresivní formě nemoci herci ochrnula spodní část těla.

Tyler podstupuje chemoterapii, a to byl také jeden z důvodů, proč nebyl osobně na nedávném setkání herců z Přátel a objevil se jen prostřednictvím videohovoru.

„Bylo to opravdu takové hořkosladké. Byl jsem velmi rád, že mohu být u toho. Já se rozhodl, že tam nebudu fyzicky a objevím se prostřednictvím Zoomu. Vlastně proto, že jsem nechtěl na sebe strhnout pozornost tím, že ‚jen tak mimochodem, Gunther má rakovinu‘,“ řekl s tím, že jeho bývalí kolegové a producenti seriálu o nemoci vědí.

Nyní se rozhodl promluvit o rakovině prostaty proto, aby na problém upozornil a pomohl šíření prevence.

„U spousty mužů, pokud to zachytí brzy, je to snadno léčitelné. Nechci, aby lidé museli procházet tím, čím jsem prošel já. Není to snadné. Loni bylo mým cílem, abych oslavil 59. narozeniny. Povedlo se mi to 28. května. Teď je mým cílem pomoct zachránit alespoň jeden život tím, že řeknu tuto zprávu. To je jediný důvod, proč jsem o tom promluvil veřejně. To je moje nová role,“ dodal.

James Michael Tyler hrál odbarveného barmana v kavárně Central Perk několik let. Roli získal hlavně proto, že jako jediný z uchazečů uměl zacházet s přístrojem na cappuccino.

Původně neměl mít v seriálu žádné dialogy, ale v druhé sérii mu dali prostor. Nakonec se objevil ve více než 80 epizodách a byl tajně zamilovaný do Rachel. „Je dobré, že nikdy spolu nešli na rande. Myslím, že to by byla katastrofa,“ řekl v roce 2014 herec.

Zajímavostí je, že káva se v seriálu nikdy skutečně nepřipravovala, protože stroje nebyly zapojené kvůli přílišnému hluku, který vydávaly. Káva se tak připravovala v zákulisí.

