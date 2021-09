Bond je mužská postava. Nemusíme to měnit, říká producentka bondovek

„James Bond je mužská postava! Doufám, že tu budou spousty filmů, které natočí ženy, pro ženy, s ženami a o ženách. Nemyslím si ale, že musíme vzít mužskou postavu a nechat ji ztvárnit ženou. Takže ano, já ho vidím jako muže,“ prohlásila Barbara Broccoliová, která ovšem v minulosti připustila, že by agenta 007 nemusel hrát běloch.

Producentka bondovek také přiznala, že Daniela Craiga několikrát přemlouvala, aby v roli pokračoval. Herec chtěl odejít už po své třetí bondovce Skyfall.

„Tak trochu jeho odchod odmítám, byla bych moc ráda, kdyby Daniel mohl v roli pokračovat navždy. Takže nad jeho výměnou ještě vůbec nepřemýšlím. Je to něco, co s koproducentem Michaelem G. Wilsonem budu probírat až příští rok,“ dodala s tím, že teď odmítá vůbec načínat otázku pokračovatele.

„Když přišel Daniel, byla to naprosto odlišná verze té postavy, kterou jsem do té doby neznala, jako dospělou mě to dostalo. Kdokoli bude hrát tuto postavu, musí mít to charisma a všechny ty jemné nuance,“ neskrývá Broccoliová, že výběr nového Bonda bude velmi náročný.

První agent s povolením zabíjet se na plátně objevil ve filmu Dr. No z roku 1962, nejnovější 25. bondovka s názvem Není čas zemřít bude mít po několika odkladech premiéru 28. září.

Producenti Michael G Wilson a Barbara Broccoliová a herec Daniel Craig (2019)

Již popáté – a podle všeho opravdu naposledy – agenta 007 hraje modrooký blonďák Daniel Craig. Je šestým představitelem Bonda a zpočátku neměl na růžích ustláno. Do postavy vnesl tento Brit více drsnosti, podle některých kritiků mu ovšem chyběla potřebná dávka humoru. Nakonec však Craig vzal pochybovačům vítr z plachet a poslední čtyři filmy s ním – Casino Royale (2006), Quantum of Solace (2008), Skyfall (2012) a Spectre (2015) – vydělaly víc než jakékoli jiné díly této populární série.

Od Conneyho ke Craigovi

Jako první Bondovi propůjčil tvář skotský bard Sean Connery. Autor literární předlohy Ian Fleming mu ovšem moc nevěřil a označil ho za přerostlého kaskadéra. Connery si 007 zahrál šestkrát, než ho pro jediný díl vystřídal George Lazenby. Poté následoval nejdéle sloužící „frajírkovský“ Bond v podání Rogera Moora (hrál ho sedmkrát). Timothy Dalton byl Bondem dvakrát, Pierce Brosnan čtyřikrát. Craig po páté bondovce ohlásil konec a už nyní se spekuluje, kdo bude další.

„Bond… James Bond,“ zní jedna z typických hlášek filmů, na kterou skalní fanoušci čekají. Tradiční je také oblíbený nápoj agenta Jejího Veličenstva: martini s vodkou – „protřepat, nemíchat“. Stejně jako vždy přítomné svůdné dámy, ať už se z nich vyklubou Bondovy spojenkyně, nebo protivnice. V rolích „bondgirls“ se objevily krásky typu Ursuly Andressové, Jane Seymourové, Britt Eklandové, Kim Basingerové, Sophie Marceauové či Halle Berryové.

Jinak se toho v bondovkách během let měnilo jen málo. Kromě legendárního sporťáku Aston Martin, v němž se 007 proháněl, se objevilo i sportovní BMW či auta Ford. V pověstném martini drinku pak vodku Smirnoff nahradila jiná – Finlandia. Bondovy rolexky vystřídala značka Omega. Hlavně v posledních letech nabízejí tyto filmy poměrně silnou marketingovou příležitost, volá se v nich telefony Sony, usrkává se Coca-Cola Zero či nosí obleky Hugo Boss.

James Bond se při svých dobrodružstvích vydal již do všech koutů světa, pod vodu i na oběžnou dráhu. Mezi nejatraktivnější lokality natáčení patřily islandské ledové pláně, měsíční krajina v Chile či karibské ostrovy. Agent zavítal i do České republiky, Casino Royale se natáčelo v Praze, Karlových Varech, Lokti či v Plané na Tachovsku. Zkrátka nepřišla ani slovenská Bratislava, kde se částečně odehrávala bondovka z roku 1987 s názvem Dech života (natáčelo se ovšem ve Vídni).

Důležitou součástí filmů je také hudba. Od Dr. No z roku 1962 prochází sérií ústřední motiv složený Martym Normanem. Titulní písně pak nazpívali hvězdní interpreti – Alicia Keysová a Jack White (Quantum Of Solace), Duran Duran (Vyhlídka na vraždu), Paul McCartney & Wings (Žít a nechat zemřít), Tina Turnerová (Zlaté oko), Sheryl Crowová (Zítřek nikdy neumírá), Madonna (Dnes neumírej), Adele (Skyfall), Sam Smith (Spectre) a pro nejnovější Není čas zemřít mladá hvězda Billie Eilish.

Daniel Craig coby agent 007 a královna Alžběta II. v klipu zahajovacího ceremoniálu londýnské olympiády (2012)

Fanoušky má Bond i v nejvyšších kruzích. Britská královna Alžběta II. prokázala v roce 2012 nečekaný smysl pro humor, když pro účely zahájení olympijských her v Londýně natočila s Craigem krátkou scénku. V předtočeném klipu se panovnice nechala vrtulníkem dopravit nad olympijský stadion. Ze skutečného vrtulníku poté vyskočili dva kaskadéři oblečení jako královna a Bond. Když se snesli na zem, skutečná Alžběta II. vešla za potlesku na stadion.

Duchovním otcem Bonda je britský spisovatel, novinář a námořní důstojník Ian Fleming (1908 až 1964), který při vymýšlení příběhů čerpal i z vlastních zkušeností ze špionážní služby. O agentovi napsal dvanáct románů a dvě knihy povídek. Po Flemingovi pak v psaní příběhů pokračovali další autoři – Kingsley Amis, John Pearson, John Gardner, Raymond Benson, Sebastian Faulks či Jeffery Deaver. Po celém světě se o Bondovi prodalo již na 100 milionů knih.