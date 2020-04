Bonda by měla hrát Margot Robbie. Má koule, říká představitel agenta 007

„Raději než muže bych v roli Bonda viděl ženu. Je to skvělý nápad. Jane Bondová. Myslím, že by to mohlo výborně fungovat,“ říká George Lazenby, který ztvárnil agenta 007 v Bondovce z roku 1969 s názvem Ve službách Jejího Veličenstva.

„Proč by ne? Ženy jsou často v mnoha ohledech silnější než muži. Měli bychom je za to více ocenit. Je tu například jedna Australanka, kterou jsem nedávno sledoval v televizi. Jmenuje se Margot Robbie. Byla by skvělá. Ta holka má koule,“ myslí si herec o hvězdě filmů Vlk z Wall Street, Sázka na nejistotu, Legenda o Tarzanovi či Já, Tonya.



„Margot působí velmi sebevědomě a vypadá to, že si stojí za svým názorem. Když se takto umíte prodat, lidé vám snadno uvěří ve vašich filmových rolích,“ míní Lazenby.

Herec tvrdí, že poté, co si jednou zahrál Bonda, již další filmy o agentovi 007 nesledoval. Prý ho nezajímají. Možná by změnil názor, kdyby se na plátnech kin objevila v jedinečné roli poprvé žena. Producentka Jamese Bonda Barbara Broccoliová (59) však naznačila, že o takové možnosti neuvažuje. Další Bond podle ní může mít jakoukoliv barvu pleti, ale Jane Bondová to nebude.

„James Bond je odjakživa muž. Opravdu netoužím po tom, vzít typicky mužskou postavu a nechat ji ztvárnit ženou,“ řekla Broccoliová. Hercem, který měl možnost zahrát si legendární roli celkem pětkrát, je Angličan Daniel Craig. „O nikom, koho bych za sebe doporučil, nevím. Ale jsem moc zvědavý a těším se, kdo se stane příštím Bondem. Vždycky jsem však byl a zůstanu jeho velkým fanouškem,“ řekl herec.

