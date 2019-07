Jsem opravdu totální prkno. Motyka, varuje před StarDance Jakub Vágner

Jakub Vágner bude tančit s Michaelou Novákovou a pokusí se získat titul král královna tanečního parketu. Rybář se přitom na StarDance nikdy předtím nedíval.

„Je to tak. Neviděl jsem ani minutu,“ potvrdil s tím, že z taneční show mu volali už mnohokrát.

„Zlomili“ ho až letos, a schválili mu to kamarádi i rodina. Všichni o StarDance mluvili jen pozitivně. Maminka řekla, že je to krásný projekt. Mladší sestra Bára byla úplně nadšená, ovšem podotkla, že Jakub neumí tancovat.

„To řekla schválně, protože ví, že jsem spoustu věcí v životě dělal kvůli tomu, abych rodičům dokázal, že to dokážu. A protože máma pochází z baletní rodiny a táta z hudební rodiny, bylo jasné, že jim budu chtít dokázat, že to zvládnu,“ přiznal.

O fyzičku moc strach nemá. Problém je podle něj trošku v tom, že šel před časem několik set kilometrů přes hory a došel s těžkými záněty achillovek. Skoro dva měsíce nemohl chodit.

„První telefonát ze StarDance přišel asi týden poté, co mě nohy přestaly bolet. Tak teď jen doufám, že se to nevrátí. Jinak si ale uvědomuju, že fyzicky to není žádná legrace. Také časově je to extrémně náročné. Ale hlavně, já jsem opravdu totální prkno. Motyka. Možná to bude vypadat, jako by tam zapíchli kůl do země,“ prozradil.

I když Jakub Vágner pochází z rodiny, která má k showbyznysu blízko, sláva nikdy nebyla jeho cílem.

„Měl jsem štěstí, že toho můj táta hodně dokázal a zároveň zůstal normální. Lidi jako Hanka Zagorová, Karel Gott, Petr Rezek, Standa Hložek, Helena Vondráčková, ti všichni pro mě byli strejdové, tetičky. Já nikdy netoužil být známý. Nezačal jsem chytat ryby, abych byl slavný,“ uvedl pro čtvrteční Magazín DNES.

„Že se pak všechno semlelo tak, že se mi začalo dařit, přišla i určitá popularita, otevřely se další možnosti, je souhra náhod. Ano, byl jsem pozván do prestižní americké talk show, lidé mě znají, oslovují. Ale to pro mě není podstatná veličina. Já jsem opravdu nezačal lovit ryby proto, abych z toho něco měl,“ dodal.