Jakub to potřebuje, říká o svazování Vágnera jeho partnerka ze StarDance

Jak se cítíte v roli tanečníka?

Jakub: Má role tanečníka je děsivá a spíše velmi náhodná. Už mám naplánované, že jakmile mě vyhodí, udělám obrovskou vatru, hodím tam ty boty a budu vzývat, ať hrozně rychle shoří, abych se už nikdy k tanci nemohl vrátit.

Je na tom Jakub opravdu tak špatně, nebo to hraje?

Michaela: Myslím, že to hraje a má tanec rád. Jestli bude dělat ten oheň, čemuž tedy věřím, tak kolem toho ohně bude tančit.

Co je pro vás na tanci nejtěžší?

Jakub: Samotná existence. Nejhorší je, že tady v sále, kde trénujeme, nejsou okna. Vůbec žádné denní světlo. Venku prší, vy to nevíte, je krásně, nevíte to. Jste tady zavření v takovém mikrosvětě. Byl jsem vždycky zvyklý, že jsem venku, někde v pralese, na otevřených pláních, zvířata kolem mne. Najednou je to největší zvíře Míša a tady je taneční parket a nikde nic.

Jak často trénujete?

Michaela: Když je možnost, tak se snažíme trénovat každý den. Jednou týdně si dáváme volno. Čtyři hodiny jsou pro nás minimum, protože Jakub chce jít hodně do detailů.

Na sociálních sítích jste se ukazoval s netradiční pomůckou, koštětem.

Jakub: Můj Instagram byl zahlcen koštětem a až pak mnou. Přišla s tím Míša. Tím koštětem mi první den chtěla zlomit záda. Přišel jsem domů, sedl si v těch botičkách na gauč a v šest hodin ráno jsem se vzbudil ve stejné poloze. Pak jsem k tomu smetáku našel niterný vztah, bylo mi ho líto, jak tady stál opřený o zeď. Říkal jsem si, trpíš tady chudáčku úplně stejně jako já, nikdo si tě nevšímá. Tak jsem ho adoptoval a veřejně řekl, že po konci StarDance jde tento smeták se mnou, nezůstane tady v televizi.

Je Míša přísná trenérka?

Jakub: Míša na mne nepoužila jenom koště! Svazovala mě k fošně, svazovala mi nohy. Nebo mě postavila a musel jsem třeba dvacet minut držet v určitém postavení ruce. Ale jinak je skvělá trenérka, musím říct, že jí to jde skvěle.

Michaela: Jakub to potřebuje. Je zvyklý na těžké podmínky i z Amazonie.

Jakub: Viděla jsi film Diktátor? Tak se na něj podívej! Ale jinou trenérku bych nechtěl. Na mne se musí tlakem.

Těšíte se na první díl?

Michaela: Na první díl se moc těším. Pro mne je to hrozně velká šance, vlastně takový splněný dětský sen. Ale zároveň vím, že budeme víc pod tlakem, než jsme na tréninku. Pokud nám nejde nějaká zvedačka, tak uvažuji, jestli ji tam dáme, nebo ji vyměníme za něco jiného. Stres bude hrát velkou roli u obou.

Jaké tance předvedete jako první?

Michaela: Začínáme cha-chou a pak to bude valčík.

Máte nějaký vytoužený cíl?

Michaela: Oba jsem muzikanti, nebo spíš máme blízko k hudbě. Na každé kolo jsme si vybrali hudbu, která je pro nás důležitá. Budeme se těšit co kolo na další skladbu. Chceme dojít až nejvýš, protože každé kolo bude naše oblíbená písnička. Takže samozřejmě do finále, protože tam bude ta naše nejlepší.

Jste na tom stejně?

Jakub: Já to mám jinak. Rozhodně neplánuji vyhrát, ale přežít to. Řekl jsem, že Míšu nenechám ve štychu. Když už jsem se do toho StarDance uvrtal, teď bych ten souhlas přehodnotil, protože tanec bolí, tak už ji v tom nechci nechat. Jestli má sen jít co nejdál, tak se budu snažit jí pomoci. Ačkoliv bezpečně vím, že ze mne tanečník nikdy nebude. My jsem tu pro lidi, ti se musí bavit, to je náš cíl.