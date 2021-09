K zápasení mě přivedl rozchod s holkou, vzpomíná Jakub Štáfek

Herci Jakubovi Štáfkovi se letos narodila dcera Olívie. Podle jeho slov ho naprosto změnila, i když přiznává, že si ve skrytu duše přál syna. „Jsem rád za dcerku, vážně. Prvoplánově chceš kluka, ale já si osobně myslím, že mě kluk do budoucna nečeká, já budu holčičkovej,“ uvažoval Jakub Štáfek v pořadu 7 pádů Honzy Dědka.

„Cítím, že mně budou zvonit šestnáctiletí dementi na dveře a já si budu rvát vlasy, že to mám za to všechno, co jsem ženským způsobil. Do té doby budu mít zbroják,“ směje se herec.

„Byl jsem teď ve Varech na filmovém festivalu, ráno jsem šel s kočárem po kolonádě a viděl jsem ty opičky, ty zrůdičky nad ránem. A říkal jsem si, že takhle jsem tam vypadal mnohokrát. Vůbec jsem jim nezáviděl. Ale neříkám, že někdy v budoucnu neupustím páru, nerad bych ze sebe dělal asketu,“ přiznává Štáfek, který svůj životní styl změnil ještě před narozením dcery tím, že začal s bojovými sporty.

„K zápasení mě přivedl rozchod s holkou. Potřeboval jsem vymlátit agresi, přijít na jiné myšlenky, změnit životní styl, který byl od dvaceti do šestadvaceti party life. Přestalo mě bavit chodit věčně věků na pivo a za holkama,“ popisuje s tím, že začal trénovat, ale to mu brzy přestalo stačit.

S přítelkyní. S filmovou maskérkou se poznali při natáčení Specialistů.

„Chtěl jsem se měřit s jinými. Začalo mě to bavit a baví doteď. Dalo mi to disciplínu a řád. Chodím spát v deset, vstávám mezi šestou, sedmou, podle toho, jak dcera řekne,“ prozradil herec v rozhovoru s Honzou Dědkem, v rámci kterého dal závazný slib.



„Mám plány jen na rok 2022: film, svatbu, rekonstrukci. Uvidíme, jak to všechno půjde. Uvidíme, třeba ta svatba nedopadne. Ale přál bych si, aby to dopadlo,“ přiznal herec, kterého moderátor vyzval k závaznému slibu, že myšlenku na svatbu dotáhne v příštím roce do konce. „Tak jo, slibuju!“ dodal Štáfek.