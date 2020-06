Inspirativní žena je taková, která dokáže rozdmýchat dění, říká Jakub Kohák

V podpisu vašeho e-mailu je nejedna „funkce“. Mimo jiné Král Újezda I. + II. + IV. + VI., ten hezčí z Pavarotti Revival a mnoho dalších. Co všechny znamenají?

Je jich tam opravdu hodně a všechny mají své opodstatnění. Už třicet let chodíme s klukama na fotbal na Újezd. Než jsem se k nim přidal já, chodili tam jen tak pro zábavu, ale nemělo to žádný vyložený cíl. Rozhodl jsem se tedy, že tomu dám nějaký tvar a řád. Vymyslel jsem proto bodování. Každý hráč zde získává body nejen za účast na utkáních, ale i za všeobecnou aktivitu a chování. Je to – jak jinak v mém případě – skvěle vymyšlené. Na konci roku se body sečtou a je vyhlášen král Újezda. Takže takový fotbalista roku. I když tohle je mnohem významnější. Tím, že jsem tento titul už čtyřikrát vyhrál, musel jsem se s tím samozřejmě pochlubit.