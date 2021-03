Odmítl jsem točit prasátkovou vánoční reklamu i psa Bóbika, říká Kohák

Jak jste se měl v těch uplynulých dvanácti covidových měsících?

Změnilo se toho moc, ale jak jsem od přírody nastavený jako optimistický sangvinik a zažil jsem i vojnu, jsem zvyklý brát věci z lepší stránky. Přesněji řečeno jsem zvyklý pracovat a popasovat se s tím, co mám. S hledím otevřeným a co nejveseleji. Nemůžu tolik pracovat, sportovat, navštěvovat různá zařízení, ale o to víc jsem byl s rodinou, kterou jsem předtím zanedbával.

Proti nějaké holce se zvedla nevole, proč zrovna ona má překládat text černošky, když sama není černoškou? Když to čtu, mně liberálovi se normálně otevírá nůž v kapse. Jakub Kohák