Hromada štěstí. Fotbalista Slavie je poprvé otcem, má dceru Sofii

„Jsme rodina. Vítej mezi námi, Sofinko. Nejsilnější, nejemotivnější a nejúžasnější moment v životě! Děkuji, Terezko, za to, že si mi dala rodinu, za to, jak si bojovala a jak jsi úžasná. Miluji vás!“ napsal na Instagram Jakub Hromada. K narození dcery mu na Twitteru pogratuloval i klub Slavia Praha.



Slovenský fotbalový reprezentant a půvabná Tereza jsou spolu více než pět let. Svatbu měli loni v červenci v Domě sv. Alžběty v Košicích. „Byl to náš druhý termín, ten původní 30. května jsem zrušili kvůli pandemii koronaviru. Už jsme ani nedoufali, že by nám to mohlo letos vyjít, ale postupně uvolňovali opatření, tak jsme toho využili,“ řekl Hromada v létě pro server pluska.sk.



Šikovný záložník zažívá povedené období. Ve čtvrtek nastoupil v základní sestavě Slavie v úvodním čtvrtfinále Evropské ligy proti Arsenalu Londýn, kde český mistr bral remízu 1:1, v sobotu zažil v podolské nemocnici nejhezčí okamžiky v životě a v neděli s týmem slavil výhru 2:0 v derby nad Spartou.