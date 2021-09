Kde je hranice mezi hereckým výkonem a skutečným životem? Kam až mohou zajít požadavky režiséra? Co vše je herec ve jménu umění ochoten obětovat? Takové otázky se mu honily hlavou nejméně deset let, kdy bojoval se závislostí na alkoholu. Do potíží se totiž do značné míry dostal právě kvůli své profesi. „Když chce herec uspět před publikem i sám před sebou, musí být zranitelný,“ říkal.

Když se dostaneš až nahoru, máš povinnost poslat výtah zase dolů pro někoho dalšího. Jack Lemmon