Šéf Twitteru Jack Dorsey: Jím jednou denně a o víkendu vůbec

„Miluji rutinu. Přerušovaný půst, chůze do práce a hydroterapie ledovou vodou. Díky tomu všemu mohu fungovat na maximum, řekl miliardář v podcastu herce Bena Greenfielda Fitness: Diet, Fat Loss and Performance.



Dorsey přiznal, že jí jedno jídlo denně a to večeři. Mezi 18:30 a 21. hodinou si tak pravidelně dopřává kuřecí maso, steak nebo rybu doplněnou o zeleninový salát, špenát, chřest nebo kapustu. Nebrání se ani dezertu v podobě ovoce, tmavé čokolády nebo sklenky červeného vína a hlídá si pečlivě příjem cukrů.

„Od chvíle, kdy jsem začal se svými pravidelnými rituály, se v průběhu dne mnohem lépe soustředím. O víkendech občas držím půst. Od pátku do neděle nejím žádné jídlo a piji tři dny jen čistou vodu. Když jsem to zkusil poprvé, měl jsem třetí den pocit, že mám halucinace. Necítil jsem se nejlépe. Ale podruhé a potřetí už to bylo mnohem lepší. Pochopil jsem, kolik času v životě věnujeme všemu kolem jídla. Jako bych díky půstu zpomalil čas,“ říká Dorsey.

K denní rutině programátora patří prý i hodinová meditace dvakrát denně - po probuzení a před spaním - doplněná ledovou koupelí a návštěvou sauny. „Skočit z vyhřáté postele do ledové vany vás probere jako nic jiného. Jako by se tím v sekundě odemkla má mysl. Miluji ledové koupele,“ pochvaluje si Dorsey.

Během dne používá šéf Twitteru v práci stůl pro práci vestoje a lampu s infračerveným světlem, užívá výživové doplňky v podobě multivitaminů a vitaminu C. V posledních dvou letech také chodí denně ráno osm kilometrů pěšky do práce. Nemůže si vynachválit také prsten OURA, který měří spánek, jeho kvalitu a jednotlivé fáze a monitoruje také denní pohyb.

Po smrti Steva Jobse se spekulovalo o tom, že v roli největšího technologického guru by ho mohl nahradit právě Jack Dorsey. Oba odešli v průběhu studií z vysokých škol, oba založili společnosti, které změnily svět. Dorsey měl podle mnohých potenciál ztělesnit stejné hodnoty, které představoval Jobs. Pracovitost, odhodlanost a schopnost předpovědět, po čem budou lidé v blízkém budoucnu toužit.