Nebyla to láska na první pohled, přiznala o manželovi Iveta Vítová

Jaroslav Vít o seznámení s modelkou i práci

Kde jste poznal Ivetu?

U mě v kasinu, které jsem tehdy vlastnil, což je velmi romantické místo setkání. (směje se) Jela Celebrity Poker Tour, přijela ještě s Eliškou Bučkovou. Tu jsem na rozdíl od Ivety znal, protože se líbila mému kamarádovi. Domluvil proto Elišku a ta vzala Ivetu. Já ani nevěděl, že Iveta byla miss.

Co říkáte na to, že je známá?

Pravda je, že focení a vůbec veřejné vystupování nemám rád a raději se tomu vyhýbám. Bral jsem si Ivetu takovou, jaká je, a s tím, že v té době už něco dokázala. Bývá středem pozornosti, ale přehnaně nežárlím, znám ji z domova. Prostě si postupně zvyknete, že vás občas někdo vyfotí. Za těch deset let jsem už poznal většinu novinářů.

V čem se shodujete?

Jak nejsme v práci, máme chuť pořád někam jezdit a cestovat. V zimě lyže, na jaře kola, teď když nemůžeme k moři, trávíme v horách i léto, dcera už zvládne docela náročné túry, takže si s dovolenou vystačíme u nás.

Jak se bydlí na vesnici?

Strávil jsem deset let v centru Prahy. Každý večer jsme s kamarády trávili v takovém „bermudském trojúhelníku“, což je v určité fázi života fajn, ale s rodinou je samozřejmě ideální vesnice, kde máte dům a zázemí. Teď půjde dcera do první třídy, tak ji budeme muset vozit, ale stejně jezdíme denně do práce, takže to nevadí. Máme to oba dvacet minut, kdybychom bydleli přímo v Praze, asi by nám cesta trvala déle.

Jaroslav Vít Podnikatel Jaroslav Vít se narodil v Jičíně. Vystudoval střední školu se zaměřením na ekonomii, od devatenácti let podniká a vlastní několik firem. S Ivetou je ženatý devět let, má s ní šestiletou Anetku. Navíc je otcem patnáctiletého Adama.

Na čem vám u dcery záleží?

Pokud bude chtít napodobit maminku, určitě jí nebudu bránit. Ale vždycky budu lpět na tom, aby sportovala. Aby měla nějaký každotýdenní dril, aby věděla, že musí jít na trénink, a aby se fyzicky udržovala. Teď si doma hraje na modelku, protože to okoukala od maminky.

K jakému sportu máte nejblíž?

Celý život jsem hrál basketbal. Protože Anetka má být po kom vysoká, samozřejmě chci, aby šla v mých stopách. Takže trénuje, ale není to jen samotná hra. Učí se tam běhat, dělat kotrmelce, je to spíš taková všestrannost, aby dítě vědělo, co má se svým tělem dělat. Dnes málokteré dítě vůbec umí chytit balon.

Jak jste zvládli karanténu?

Strávili jsme přes měsíc v Krkonoších. Prvních čtrnáct dní jsem byl trochu ve stresu, protože zaměstnávám lidi. Pak jsme to hezky prožili, na lyžích, na ski-alpách... Dělal jsem garáž, dostal jsem se i k věcem, u kterých jsem deset let říkal „až zítra“. O práci jsem nepřišel a moji zaměstnanci, protože jsem se o ně postaral, taky ne.

Iveta Vítová o dceři a soutěži Miss

V čem se s manželem lišíte?

Jarda je workoholik v takovém tom pravém slova smyslu. Já jsem vyloženě rodinný typ, takže když jsou u nás doma spory, je to právě kvůli této odlišnosti. On má, samozřejmě správně, pocit, že rodinu je třeba zajistit finančně, a z té citové stránky je to pak na mně. Myslím, že takový rozpor je ve spoustě rodin.

Iveta Vítová Moderátorka Iveta Vítová se narodila v Jindřichově Hradci. Pod dívčím jménem Lutovská se v roce 2009 stala Českou Miss, modelingu se věnuje od čtrnácti let. Od roku 2012 pracuje jako moderátorka zpravodajství na Nově. Vystudovala masovou komunikaci na vysoké škole v Praze.

Jak jste se dali dohromady?

Docela dlouho po seznámení jsme se jen různě potkávali v rámci jedné party, měli jsme společné známé. Nebyla to láska na první pohled, ještě několik měsíců jsme byli jen kamarádi a dokonce si vykali. Myslím, že jsme se třeba půl roku jen tak oťukávali.

Čím váš vztah udržujete?

Na to samozřejmě není žádný recept a naše manželství není jenom procházka. Je důležité bojovat a udržet to. Bylo by snadné to po prvních neshodách vzdát a říct, já to zkusím jinde, ale když navíc máte rodinu, tak to přece stojí za to. Navíc po deseti letech to asi všude bude podobné. (směje se) Určitě je důležité najít si občas čas jen pro sebe.

Proč vaše dcera hraje v klipu?

Zpěvačka Karolina Gudasová má projekt písniček pro děti Karol a Kvido. Oslovila mě, že by do klipu chtěli maminku s dcerou. Anetka byla nadšená, zná YouTube a bylo pro ni důležité, aby se to tam objevilo a mohly se na to kouknout i děti ze školky. Na natáčení se moc těšila a z výsledku máme obě radost. Karol a Kvido je hezká show a ráda se pod ni podepíšu.

S čím ji pošlete do první třídy?

Myslím si, že jí není třeba radit vůbec nic, protože se těší tak, že už teď má aktovku a doma si hraje na školu. Jelikož je říjnová a nemohla loni na rozdíl od kamarádů ze školky nastoupit, tak se skutečně nemůže dočkat. Všichni včetně tatínka jí říkají: Počkej, ono tě to přejde! Já si spíš občas říkám, aby neměla moc velká očekávání.

Jaká byla práce v karanténě?

Výhodou zpravodajství je, že když se děje něco takového, musíte být u toho, takže o práci jsem nepřišla. Trochu jsem se bála, jaké to bude, když jsme jinak zvyklí, že manžel je pořád v práci, ale zvládli jsme to. Jestli bude další vlna, třeba konečně doděláme garáž.

Co říkáte na soutěže Miss?

Myslím, že doba těch klasických Miss pana Zapletala a paní Maláčové už trochu pominula. Dnes frčí jiné reality show, Tvoje tvář má známý hlas a talentové soutěže. Navíc v době Instagramu, kde je vlastně modelkou každá druhá, už nějak není potřeba hledat nové tváře prostřednictvím soutěže.