Mateřská role není jediná, bez ní nejsme méněcenné, říká Iveta Toušlová

V televizi působíte už pětadvacet let. Když se ohlédnete zpátky, jaká to byla léta?

To není úplně jednoduchá otázka. Vybavuji si naprosto jasně, jak jsem na konkurz do ČT šla, a připadá mi, jako by to bylo včera. Jenže mezitím uteklo hodně vody a obrovský kus mého života. Jaká to byla léta? Vlastně krásná a nesmírně zajímavá. Byť ne zrovna lehká. Ale snad také naplněná smysluplnou prací a poznáním.