Trumpová: Jsem na tom jako ostatní rodiče. Pracuji z domova a čtu Homéra

Dcera Ivany a Donalda Trumpových, americká podnikatelka Ivanka Trumpová, popsala v aktuálním video rozhovoru pro web Yahoo Finance, jak tráví čas v izolaci. „Dělám vše, co jen můžu. Pracuji z domova, snažím se všechno zásadní řešit hlavně přes telefon,“ popisuje.

„Snažím se využít naplno veškerý volný čas, který mám v době nutného sociálního distancování. Rozšiřuji si obzory a objevuji věci, na které bych v běžném životě neměla prostor,“ vysvětluje Trumpová.

Věnuje se mimo jiné i online lekcím o řecké a římské mytologii. „Začala jsem znovu číst Odysseu a učím se hrát na kytaru. Opravdu jsem se do toho plně ponořila a hraji kdykoliv, kdy děti zrovna spí, nebo odpočívají. Dělám zkrátka to, co v této době pandemie dělají všichni rodiče,“ míní nejstarší dcera amerického prezidenta.

Ivanka Trumpová se také snaží pomoci drobným podnikatelům ve svém okolí, kteří přišli kvůli karanténě o většinu zákazníků. „Můžete si například předplatit jejich služby předem třeba na celý rok a později je využít,“ radí podnikatelka.

„Sama jsem to tak udělala s místním květinářstvím a čistírnou oděvů. Alespoň jako drobné gesto. Vidím, že ostatní lidé se také snaží, podporují lokální byznys a místní farmy, nakupují od nich jídlo a zmrazují ho. Je toho spousta, co můžeme každý za sebe udělat,“ vyzývá Trumpová.



Na současné situaci vidí pozitivně hlavně možnost trávit více času s rodinou, manželem Jaredem Kushnerem a jejich třemi dětmi. „Děti rostou jako z vody. Je to pro všechny opravdu náročné období. Snažím se však vidět na této situaci alespoň trochu toho pozitivního. I když je to někdy k zbláznění, užíváme si teď opravdu intenzivně společné chvíle s rodinou,“ dodala Ivanka Trumpová.