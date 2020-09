Nelegální migranti kradou a znásilňují ženy, prohlásila Ivana Trumpová

„Lidé musí do naší země vstoupit legálně, najít si práci a platit daně jako ostatní Američané. Ale spousta lidí se ani neobléká jako Američani. Nosí cokoli je napadne, nemají práci, kradou a znásilňují ženy. Takto jsme si to nepředstavovali,“ prohlásila Trumpová, po čemž ji moderátorka zastavila.

„To, co jste řekla, připadá jistě spoustě lidí jako urážka. Sama jste imigrantka. Nechápete snad, že někteří lidé touží po lepším životě? To, jak je popisujete, je tedy popravdě dost nelidské,“ reagovala Jane Mooreová a zeptala se, zda jsou názory Trumpové stejné jako názory jejího bývalého muže a současného prezidenta USA Donalda Trumpa.



„On je pro vše, čemu věřím i já. Je republikán stejně jako já. Dokázal toho opravdu hodně. Zvláště co se týká přistěhovalectví. Ano, já sama jsem imigrantka. Je to jak říkáte nelidské. Ale všichni se musí postavit na nohy sami. Lidé musí řádně požádat o vízum a pak můžou přijít žít do Ameriky,“ odpověděla Trumpová, která v sedmdesátých letech do USA utekla ze socialistického Československa.

Televizní vystoupení vyvolalo okamžitě vlnu nevole. Mnozí diváci kritizovali stanici za to, že producenti do svého pořadu Trumpovou jako hosta vůbec pozvali a nechali ji mluvit k tisícům lidí.

„Ivana je v podstatě převlečený Donald. Pokrytecká rasistka,“ napsal jeden z diváků na Twitter. „Po takovém prohlášení měli dát okamžitě reklamní přestávku a rozhovor s ní ukončit. Vždyť je to šílené. Snad se tam tato žena už nikdy neobjeví, dokáže jen urážet. Lidé jako ona by v televizi neměli vůbec dostávat prostor,“ píše další.



Mezi komentujícími se však našli i příznivci Trumpové. „Ivana se nebojí píchnout do vosího hnízda. Vždyť má pravdu, tak co se tady vlastně řeší,“ zněl další z komentářů. Ty televizní stanice pod videem na YouTube později skryla a zakázala také přidávání nových příspěvků.

