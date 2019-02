Spím čtyři hodiny denně, říká Trumpová. Miliardářka slaví 70. narozeniny

Po zvolení Trumpa do Bílého domu na podzim 2016 se spekulovalo, že jeho bývalá manželka Ivana Trumpová by mohla zastávat post velvyslankyně v Česku. Trumpová tehdy pro The New York Post řekla, že má pro tuto funkci dobré předpoklady, neboť čeština je její mateřský jazyk a v zemi je známá, a to nejen díky svému příjmení. Tato myšlenka měla zastání i na Hradě, vyslání podnikatelky podporoval prezident Miloš Zeman. Nakonec však Trumpová možnost stát se diplomatkou odmítla.



Tvrdí, že podstatou jejího úspěchu je sebevědomí a především chuť pracovat. „Vstanu o šesté a celý den tvrdě pracuji. Spím jen čtyři hodiny denně,“ uvedla před časem. Aktivit má Trumpová celou řadu - vlastní síť hotelů, staví mrakodrapy, pomocí teleshoppingu prodává vlastní kosmetiku, oblečení, módní doplňky nebo šperky. O byznysu či o vztazích mezi ženami a muži také pořádá přednášky, píše knihy a sloupky do magazínu, měla i vlastní reality show.

„Donald nebyl bohatý, když jsme se brali. Úspěch byl náš společný. Po rozvodu jsem sice dostala peníze, ale ty jsem rozmnožila nejméně tisíckrát,“ řekla Trumpová. Manželé spolu podnikali, stavěli hotely a kasina. I největší kritici Ivany uznávají, že Donald za své miliardy hodně vděčí právě obchodnímu nadání své exmanželky. Rodinnou idylku ukončil až Trumpův románek s bývalou Miss Georgia Marlou Maplesovou - za dva měsíce šli manželé od sebe.

Ivana po bouřlivém rozvodu vysoudila 25 milionů dolarů, několik domů a roční apanáž šest milionů. Svazek Trumpových trval 14 let (1977 až 1992), po jeho oficiálním konci vyhlásil Trump bankrot. Majetek Trumpové se v současnosti počítá v miliardách dolarů, vlastní mimo jiné síť hotelů a staví mrakodrapy po celém světě - v Dubaji, v Kataru, v Kostarice či v Austrálii. V roce 1990 byla v USA vyhlášena hoteliérkou roku (manžel jí přitom tehdy platil symbolický dolar ročně).

Trumpová, za svobodna Zelníčková, se narodila 20. února 1949 ve Zlíně v rodině architekta. Když u ní rodiče zaznamenali pohybové vlohy, podporovali ji ve sportovní kariéře. Ve třech letech už stála na lyžích, ve dvanácti byla v reprezentaci. Studovala Fakultu tělesné výchovy a sportu na Univerzitě Karlově. Tehdejší Československo jí ale brzy připadalo malé, tak aby mohla odejít na Západ, poprvé se vdala za lyžaře s rakouským pasem Alfreda Winklmayra.

Ivana a Donald Trumpovi na fotografii z roku 1985

V Kanadě pracovala jako modelka, po příchodu do New Yorku se seznámila s Trumpem, kterého si posléze vzala. Mají spolu tři děti: Donalda juniora (41), Ivanku (37) a Erika (35) - všichni potomci mají za sebou praxi v rodinných firmách. Potřetí se Trumpová provdala v roce 1995 za Itala Riccarda Mazzucchelliho, manželství trvalo dva roky. Jejím čtvrtým a zatím posledním mužem byl v letech 2008 až 2009 o 23 let mladší italský model Rossano Rubicondi.



S Trumpem má dnes Ivana korektní vztahy. Jak přiznala, v prezidentských volbách jej volila a pravidelně spolu hovoří. Loni pro internetový magazín Page Six ale řekla, že nechce, aby její exmanžel v roce 2020 znovu kandidoval. Trumpovi mají devět vnoučat. Dcera Ivanka je provdaná za realitního podnikatele Jareda Kushnera; oba fungují jako Trumpovi poradci. Mají tři děti. Donald junior má celkem pět potomků, loni na podzim ohlásil odluku s manželkou. Nejmladší Eric je ženatý od roku 2014, má jednoho syna.

Na dostihy v Ascotu jezdí často. V klobouku, který připomínal obří květinu, se tam nechala zvěčnit v červnu 2006.

Do Česka se Trumpová ráda vrací, v předchozích letech byla například členkou poroty na finále České Miss, objevila na Plesu v opeře či na mistrovství světa v lyžování v Liberci. V roce 2017 převzala v Praze cenu Ambasador České republiky, kterou uděluje Společnost CZECH TOP 100, při té příležitosti se také na Hradě sešla se Zemanem. V roce 1990 doprovodil Trumpovou na cestě do tehdejšího Československa i Trump, účastnili se tehdy pohřbu jejího otce.



Podnikatelka napsala několik knih, které byly podle ní přeloženy do více než 20 jazyků. Kvůli románu For Love Alone (Sama na lásku) se s ní Trump dokonce v roce 1992 soudil o 25 milionů dolarů; spor ale skončil vzájemným urovnáním. Zatím poslední knihou Trumpové je publikace s názvem Raising Trump (2017, Jak vychovat Trumpa), v níž odhaluje svůj život v komunistickém Československu, manželství a bouřlivý rozvod s Trumpem i výchovu společných dětí.

