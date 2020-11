Donald nesnáší prohry. Jen tak se nevzdá, říká Ivana Trumpová o volbách

Donald Trump odmítá uznat, že Joe Biden vyhrál prezidentské volby. Podle Ivany Trumpové se její bývalý manžel jen tak nevzdá. „Neumí prohrávat. Nesnáší prohru, takže bude bojovat a bojovat a bojovat,“ řekla pro magazín People.

Ji samotnou volby nechávají chladnou. „Chci, aby to už skončilo, ať tak, nebo tak. Je mi to jedno,“ prohlásila s tím, že jejich děti Eric, Donald mladší a Ivanka si vedou dobře a ona se nemůže dočkat, až se přestěhují z Washingtonu.

„Chci jen, aby mohli žít normální život. Ne ten washingtonský se vším kolem, ale v New Yorku, nebo kdekoli jinde a prostě budou normálně žít. Myslím, že se jim líbilo, že byli u Donalda, vedli volby a viděli, co se děje, ale teď je to, díky Bohu, u konce. Nejsem si úplně jistá, co chystají,“ řekla.

Naznačila také, že by normální život dopřála také bývalému manželovi. Nejprve však musí čelit realitě. „Musí jít a prohlásit, že prohrál. Jsem si ale jistá, že nesnáší prohry. Ale pokud prohraje, prohraje. Má spoustu peněz, může jít a žít, kde chce a užívat si život,“ dodala.