Z Ivany Trumpové je již podesáté babička. Vnoučata jí tak říkat nesmějí

Eric Trump a jeho manželka Lara Trumpová oznámili v úterý v příspěvku na Twitteru narození druhého potomka. „S radostí jsme na tento svět přivítali Carolinu Dorothy. Už teď tě milujeme,“ napsal Eric Trump. Zároveň zveřejnil na Instagramu první fotografii dcery. Eric a Lara se vzali v roce 2014. Mají spolu dnes již dvouletého syna Lukea.

„Když jsem čekala dceru, letěli jsme společně s manželem a tchánem, prezidentem Donaldem Trumpem v rámci jeho státní návštěvy Velké Británie do Londýna. Nikdy jsem si ani nedovolila snít o tom, že bych se jednou podívala do Buckinghamského paláce a měla možnost setkat se s královnou Alžbětou. Prožila jsem několik nezapomenutelných dnů, jednou o tom budu dceři vyprávět,“ svěřila se Lara Trumpová v rozhovoru pro časopis HELLO!.

Bývalá modelka a podnikatelka Ivana Trumpová se s narozením další vnučky stala již desetinásobnou babičkou. Donald Trump mladší má dvanáctiletou dceru Kai Madison, desetiletého Donalda Johna III., Tristana Miloše, který letos oslaví osmé narozeniny, Spencera Fredericka, jemuž bude v říjnu sedm let a pětiletou dceru Chloe Sophii.

Kromě sedmi vnoučat od synů má babička Trumpová ještě tři další vnoučata od dcery Ivanky. Ta v červenci 2011 porodila dceru Arabellu Rose a o dva roky později dnes již pětiletého Josefa Fredericka. V roce 2016 se jí pak narodil syn Theodore James.

Ivana Trumpová kdysi v jednom z rozhovorů prozradila, že plenky svým vnoučatům rozhodně nemění a jen si s nimi občas hraje. „Děti mi neříkají grandma (babička), ale glam-ma (půvabná maminka), nebo ty nejmladší Ivana-ma. Užíváme si spolu, protože život je krátký. Přijdou sem, nebo já jedu k nim. Hraji si s nimi, ale po třech čtyřech hodinách je hned vrátím zpátky. Nemám zapotřebí měnit plenky. Takže to funguje perfektně,“ citoval před lety Trumpovou list Huffington Post.

Její dcera Ivanka si postěžovala, že ani její otec Donald se jako chůva moc neosvědčil. „Rád si bere Arabellu k sobě, ale jen se mnou. Nemá tušení, co dělat, když pláče, nebo když je třeba vyměnit plenky. Ale myslím, že by na to přišel,“ řekla tehdy mladá Trumpová pro magazín Redbook.