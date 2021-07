Vždycky ráda chválím. Jsem rozená obdivovatelka, říká Ivana Chýlková

Změnil se během pandemie počet vašich kamarádů? Ptám se, protože mnoho lidí je překvapeno, že si s přáteli najednou nerozumějí, že mají úplně jiné názory...

Co se týče přátel, snažím se být tolerantní. Ať si každý myslí, co chce. Ale možná... Přemýšlím, jak to říct. Je pravda, že jsem o lidech všeobecně měla větší iluze. Spíš jsem je přeceňovala. A co vy? Byla jste překvapená?