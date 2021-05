Online si většina lidí hodně falešně dodává sebevědomí, míní Ivana Chýlková

Přišla jste podpořit stavbu psího útulku Gump...

Bude tady z toho luxusně úžasný wellness útulek. Pokud to bude podle plánů, tak to bude krásné.

Jakou máte roli ve filmu Gump?

Mezi samými dobrými lidmi jsem já ta negativní. Čili si mě dobře zapamatujete.

Můžete prozradit čím? Budete trochu jako postava Cruelly de Vil z filmů 101 dalmatinů?

Chcete to říct? Nebude to pak překvapení... Ale dobře. Já jsem ta, co se Gumpa zbaví, protože jí leze na nervy.

Vy sama jste pejskařkou?

Nejsem pejskařkou. Jsem tak vytížená, že bych na psa prostě neměla čas. A moment, co si beru na odpočinek, bych musela věnovat jemu, a bylo by to zkrátka málo. Také potřebuji někde nabrat síly. Čili ten pejsek by byl chudák.

Česko se začíná rozvolňovat a herecké řemeslo se probouzí k životu. Kam povedou vaše první kroky? Už se vám plní diář?

Jak se říká nabitý diář, tak já mám teď spíše vybitý diář. Od ledna jsem jezdila dvakrát měsíčně hrát do Plzně Billyho Elliota do černé díry, kde seděl jenom režisér a dramaturg. Během první vlny pandemie nám zestárli představitelé Billyho Elliota, kterým je jedenáct, dvanáct let. Zmužněli, změnily se jim hlasy, postavy.

Takže přišla nová várka kluků, kteří měli mít premiéru v listopadu a prostě nevystartovali. Aby si to oni i my pořád opakovali, tak jsem si takto udržovala divadlo. Říkám, že mě ti diváci nakonec budou trochu rušit. (smích) Protože ono to je vlastně hrozně fajn, hrát bez diváků. Člověk je svobodný.

Spolupracovala jste v minulosti s režisérkou Věrou Chytilovou, jak na ni vzpomínáte?

To byla velmi výrazná osobnost a hrozně zábavný člověk. Jenom tím, že jste s ní byl. Ale já jsem s ní toho moc nenadělala. Točila jsem s ní ve Faunově velmi pozdním odpoledni dva dny a v Dědictví aneb Kurvahošigutntág jeden den. To bylo vše, co jsme spolu vytvořily. Ale i tak to jsou nezapomenutelné časy.

Na co se vy sama ráda podíváte? Ať už v tom, v čem jste sama hrála, nebo třeba na Netflixu?

Na sebe se nedívám, to je jedna věc. Na Netflixu miluji dokumenty. Také mám moc ráda britskou a španělskou produkci. Teď jsem objevila také rumunské filmy, to je fantastická kinematografie. Takže vděčím pandemii za to, že jsem toto všechno mohla poznat.

Přepadly vás někdy v období covidu černé myšlenky, že už to nikdy nebude jako dříve?

Ne. Ale nikdy nic nebude tak, jako to bylo dříve. Vám také už nikdy nebudou čtyři roky. A přepadají vás černé myšlenky proto, že vám už nebudou čtyři roky? Ne. To je prostě vývoj.

Ivana Chýlková Narodila se 27. září 1963 v Praze, ale dětství prožila ve Frýdku-Místku.

Vystudovala Státní konzervatoř v Ostravě a poté pražskou DAMU.

Od roku 1993 hraje v Činoherním klubu.

Čtyřikrát byla nominována na Českého lva, získala jednu sošku za film Díky za každé nové ráno (1994).

Jejím životním partnerem byl Karel Roden, od 90. let žije s hercem a moderátorem Janem Krausem, s nímž má syna Jáchyma.

Jste životní optimistka?

To určitě jsem.

Jak budete trávit letošní léto? Hrát, nebo odpočívat?

Odpočatá jsem dost. Doufám, že budeme hrát venku, budu na chalupě v Čechách a vyjde hezké počasí, jako bylo loni v létě. To by bylo krásné.

Se sociálními sítěmi se přátelíte?

Vůbec. Já jsem „mo“. Takzvaně mimo obraz.

Z pohledu neuživatele, myslíte si, že sociální sítě dokážou poškodit psychické zdraví a shazovat sebevědomí?

Myslím, že online si většina lidí hodně falešně dodávají sebevědomí. Mám pocit, že je to taková platforma na to, dělat vše, co se říká dětem, ať nedělají. Nevytahuj se, nechlub se... Tak toto je takové místo pro dospělé, kde se mohou chlubit, vytahovat a tak dále. Je to prostě platforma pro strašně dobrý lidi.

Jak ve vašich očích vypadají kolegyně a kolegové, vrstevníci, kteří toto dělají?

Nijak to neposuzuji. Ale říkám si, že jestli jsou tam nějak více aktivní, tak si nejspíš nahrazují něco, čeho se jim nedostává v reálném životě. Jestli to pro ně má stejnou váhu, tak fajn. Hlavně ať jsou šťastní.