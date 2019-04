Před třiceti lety se Miss ČSSR stala Ivana Christová. Diváci ji vypískali

Jak tvrdilo Rudé právo, při první soutěži tohoto druhu po téměř dvou dekádách nebyl důležitý jen půvab. „Je to dobře, nebo je to daň módnosti? Těžko říci. Jisté je, že tentokrát nešlo jen o přitažlivou tvář a správné ženské proporce, ale adeptky prošly i psychologickými testy, zkouškami ze znalosti jazyků, musely prokázat takt, obratnost, sportovního ducha i umění společensky vystupovat. Spíše než o královně krásy bychom tedy měli hovořit o naší nejsympatičtější dívce,“ napsal tenkrát stranický deník.



„V životě si člověk nemůže zrovna vybírat. Osud ho sám nasměruje. Využila jsem díky vítězství všechny své talenty. Teď oslavuji 27 let práce v mé nadaci s dětmi. Měla jsem úspěšnou kariéru, na tu dobu nádhernou práci. Přestože mě hala vypískala, dodalo mi to odvahu, že něco dokážu. Trošku to zabolelo, ale dalo mi to i více sil. Nic bych neměnila,“ zavzpomínala Ivana Christová pro iDNES.cz po 30 letech na dubnový večer roku 1989, který tehdy v přímém přenosu přenášel druhý program Československé televize. Jako odměnu dostala šicí stroj, svatební šaty a zájezd do Japonska.

„Neexistuje pohádkový život. Každý z nás prožívá pozitivní, ale i negativní chvíle. Díky těm negativním situacím člověk roste. Bez nich bychom nebyli tím, kým jsme,“ míní.

Bývalá královna krásy přiznala, že na Miss obvykle moc nevzpomíná. Na podobných setkáních se zakladatelem soutěže krásy a dalšími vítězkami se k tomu ovšem ráda vrací. Je velice ráda, že byla součástí něčeho takového a měla to štěstí to odstartovat.



„Cítím se velmi dobře, mladě a můj život je plný dobrodružství, splněných přání. Zároveň také překážek. Jde to ruku v ruce. Neexistuje ideál, ale záleží na tom, jak já se na to dívám,“ prohlásila Christová.

Miss ČSSR 1989 Ivana Christová

Miloš Zapletal, který s nápadem na obnovení soutěže Miss přišel v roce 1988, přiznal, že začátky nebyly zrovna lehké.

„Bylo to před sametovou revolucí, takže prosadit tu soutěž nebylo vůbec jednoduché. Udělat první velikou televizní show, to také nebylo úplně snadné. Trošičku jsme se poučili na zahraničních soutěžích a dali jsme to dohromady tak, jak jsme to dali. Měli jsme docela úspěch, takže jsme vydrželi dalších 20 let,“ řekl a prozradil, který ročník byl pro něj nejtěžší. „Ty ročníky se mi už trochu slévají. Je to už 12 let, co jsem z Miss odešel. Nejtěžší byl ale asi ten první. To jsme budovali na zelené louce, dělali jsme něco, co tady do té doby nikdo v tomto rozměru nedělal.“

První česká „miss“ se jmenovala Růžena a klaněla se jí Paříž

Počátek soutěží o nejpůvabnější ženu se dá v českých zemích vystopovat až na počátek 20. století, do časů Rakouska-Uherska, kdy se dva ve Francii usazení Češi rozhodli vybrat krajanku, jež by soutěžila na pařížské přehlídce krasavic. Porota, ve které zasedl i Alfons Mucha, na základě zaslaných fotografií vybrala osmnáctiletou herečku Růženu Brožovou. Ta nakonec, vybavena kromě půvabu i nově ušitým moravským krojem a šerpou s českým lvem, vyjela do Paříže, kterou doslova uhranula.



Následující ročník soutěže, nazvané Ideální dívka Čech, se konal až v posledním roce první světové války. Snad aby lidem aspoň na chvíli umožnil zapomenout na strádání.

Potřetí se nejpůvabnější dívka, nyní již Československa, vybírala v dubnu 1928. Ani tehdy se ale soutěž ještě nedočkala opakování hned v následujícím roce. O jakési pravidelnosti se dá mluvit až v druhé polovině třicátých let, kdy se Ideální dívka vybírala v roce 1935 a poté čtyřikrát každoročně v letech 1937 až 1940.

Válka a pozdější nástup komunistického režimu soutěžím krásy nepřály, takže další se konala až v roce 1966, a to jako první svého druhu v sovětském bloku. Dívkou roku se stala Dagmar Silvínová, devatenáctiletá manekýnka z Prahy. Za vítězství dostala broušenou vázu, autobusový zájezd se svazáky do Francie a poukázku na boty v ceně 250 korun. A z Parku kultury a oddechu Julia Fučíka, jak se tehdy jmenovalo holešovické Výstaviště, odjela domů tramvají číslo tři.

První českou královnou krásy byla Růžena Brožová (1910). První novodobou Miss se stala Ivana Christová (1989). Zatím poslední Českou Miss je Lea Šteflíčková (2018).

V uvolněné atmosféře konce 60. let minulého století se Miss Československo stala téměř samozřejmou součástí sezóny. Vítězka ročníku 1967 Alžběta Štrkulová dokonce na Miss World, kam její předchůdkyně nesměla kvůli americkému zapojení do války ve Vietnamu, skončila šestá. Po okupaci v srpnu 1968 a nástupu normalizace se ale nad soutěží o Miss Československa začaly stahovat mraky. Nadlouho naposledy se konala v červnu 1970 v tehdejším Grandhotelu Moskva v Karlových Varech.

Přehlídku půvabných dívek vrátil do kalendáře až koncem 80. let Miloš Zapletal, který byl léta jejím prezidentem. Jeho Miss ČR od roku 2005 konkurovala Česká Miss, kterou pořádala Michaela Maláčová (provdaná Bakala), vítězka Zapletalovy soutěže z roku 1991.

Vzájemné spory o název, které opakovaně řešily i soudy, skončily v roce 2011, kdy se obě soutěže krásy sloučily pod hlavičkou Česká Miss. Ta ovšem má dnes opět konkurenci v podobě soutěže Miss Czech Republic, bývalé Miss Face, kterou v roce 2010 založila Taťána Makarenko.

Tak šel čas s českou soutěží Miss Od revolučního roku 1989 se tituly královen krásy rozdávaly pod hlavičkou soutěže Miss Československo – později České republiky, jejímž zakladatelem a prezidentem byl Miloš Zapletal. V roce 2008 odkoupil podnikatel Jan Moťovský pořádající agenturu soutěže Miss ČR od Miloše Zapletala, ale o několik měsíců později odcestoval na obchodní jednání do Francie a slehla se po něm zem. Co se s ním stalo, dodnes není jasné. Jan Moťovský a Miloš Zapletal (2008) Michaela Maláčová (2013) Eva Čerešňáková a Martin Ditmar (2016) V roce 2005 vznikla konkurenční soutěž manželky miliardáře Zdeňka Bakaly Michaely Maláčové s názvem Česká Miss. Ta fungovala paralelně spolu s Miss ČR do roku 2010, kdy se sloučila se starší a tradičnější soutěží. V roce 2014 se novou majitelkou a ředitelkou České Miss stala podnikatelka Marcela Krplová. Ta později figurovala v kauze dotačního podvodu v Ústeckém kraji. Na podzim 2016 se vedení České Miss chopila Eva Čerešňáková a Martin Ditmar. Po dvou ročnících skončili a jejich podíl v létě 2018 odkoupila mezinárodní kosmetická společnost Juliette Armand.

