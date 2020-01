Lidé si mě stále pletou s Maděričem, směje se Ivan Vodochodský

15:00 , aktualizováno 15:00

Už je to pár let, co začal Ivan Vodochodský spolupracovat na scénáři seriálu Ohnivý kuře jako gastronomický poradce. Modrý kód je již třetím seriálem, kde se v titulcích objevuje jeho jméno. Nikoli však jako herce, ale jako producenta. „Asi jsem se osvědčil,“ usmívá se.