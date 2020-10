Iva Pazderková se raduje, v soutěži Bikini fitness skončila desátá

Iva Pazderková přípravy na soutěž nepodceňovala, na Instagramu se chlubila stále vyrýsovanější postavou a průběžně followerům popisovala svůj náročný trénink. „Jde si plnit sny. Občas to hodně bolí, ale to i když člověk nic nedělá,“ napsala ve svém posledním postu a přidala snímek se svou roční proměnou.

„Před a po. 39 vs. 40 . Iva vs. Iva-Xena. Věčná únava, smutná hlava a bombarďáky přes pupík vs. energie a radost v bikinách i po superkompenzačním týdnu. Děsně vzdálený a zdánlivě nedosažitelný sen vs. 10. místo v kategorii nad 170 cm ze 17 závodnic (doteď mám pocit, že to je nějaký omyl, vůbec mě nenapadlo, že nebudu poslední), což ovšem zdaleka není tak důležité jako tahle cesta. Jde to. Ověřeno mnou,“ uvedla dnes krátce po svém úspěchu.



Pod fotkou se ihned začaly hromadit obdivné komentáře, a to nejen od fanoušků. Respekt vyjádřil i její kolega Václav Noid Bárta, který se kulturistické soutěže účastnil už podruhé, či Lukáš Pavlásek. „Ty jo, že bych to také zkusil?“ Zdá se, že se příští rok máme na co těšit.