Fotky v plavkách fungují nejlépe, využívám toho, přiznává Iva Kubelková

„Pocházím z muzikantské rodiny, jako dítě jsem často hrála na klavír. Pak se moje profesní cesta ubírala jiným směrem. Po letech jsem se však nyní ke klavíru vrátila. Hudba pro mě vždy v životě byla ventil, ať už se dělo cokoliv,“ řekla Iva Kubelková na úvod rozhovoru v živém pořadu Mixxxer na ÓČKU.

„Odmalička jsem také moc ráda zpívala. Ale vždycky spíše tak nějak pro sebe. Vzala jsem si teď po čtyřicítce zase hodiny zpěvu. Moje deska není splněným snem z dětství. Spíše jsem to tak v tu chvíli cítila a řekla jsem si proč ne. Musím říci, že čím je člověk starší, tím více věcí si podle mě začíná dovolovat. Někdy je to jen člověk samotný, kdo stojí sám sobě v cestě,“ myslí si moderátorka.

Iva Kubelková se během rozhovoru rozpovídala také o tom, že je podle ní správné, když při seznamování udělá vždy první krok muž. „Neumím si představit, že bych já sama šla za nějakým mužem a řekla mu třeba ‚hmm, ty nejsi špatnej‘. Nikdy jsem to neudělala. Nedokázala bych to. Aby ten případný vztah byl v rovnováze, prvotní signál musí vyslat muž. Mám pocit, že když to vzejde úplně poprvé od ženy, je to pak v tom vztahu trochu divné. Samozřejmě z toho může být krásný vztah. Ale já to tak prostě nemám,“ vysvětluje.

S manželem, podnikatelem v designu a architektuře Georgem Jiraskem, má moderátorka dvě dcery, Natálii a Karolínu. „Starší Natálka teď začala studovat jazykovku v Praze. Měla už možnost vyzkoušet si také modeling. Nemyslím si však, že to je její stoprocentní cesta. Mladá generace je dnes malinko jiná, než jsme byli my. Vyrůstají v jiném prostředí. Kdysi neexistovaly sociální sítě a podobně. Proto pro ně díky Instagramu už dnes není ani tolik zajímavé, být někde na veřejnosti vidět, protože v tom vlastně odmalička žijí,“ myslí si Kubelková.

Sama je na sociálních sítích také velmi aktivní. S fanoušky sdílí na záběrech ze soukromí například houbařské úlovky, nebojí se ale ani fotek, na kterých je nenalíčená. Největší radost mají prý hlavně muži z jejích snímků v plavkách.



„Řeknu vám takovou moji strategii. Fotka v plavkách má vždycky největší dosah. Jsem si toho vědoma a nebojuji s tím. K fotkám tohoto typu dávám ale vždycky záměrně takový popisek, u kterého chci, aby se co nejvíce rozšířil mezi lidmi. K té poslední plavkové jsem tedy dala info o tom, že vychází nové CD s názvem Jak moc mě znáš. Díky tomuto postupu se pak taková informace dostane i k mnoha mužům, kteří by si toho jinak možná vůbec nevšimli,“ dodává se smíchem Iva Kubelková.