Iva Kubelková se po pěti letech vrací do televize, ze které byla odejita

„Moderování tohoto pořadu je pro mě takovou třešničkou na dortu. A třešničku na dortu má každý rád, takže jsem neváhala dlouho a na nabídku kývla. V dnešní době je navíc každá práce v televizi v něčem velká jistota, takže jsem s tím nedělala žádné fóry,“ prohlásila Iva Kubelková.

„Je to hezká práce. Vím, co obnáší, a jsem schopna ji i časově zvládnout. Mám za sebou kostýmní zkoušky i diskuse, jak bychom to chtěli pojmout, jak bych měla na obrazovce vypadat. Moderování studiového pořadu má svá specifika. Je to jiné, než když moderuji Jak se staví sen v terénu a setkávám se s lidmi, kteří prožívají těžké osudy. Toto moderování je takové nablýskané, navoněné,“ dodala.

Iva Kubelková se kromě moderování věnuje také herectví, zpěvu, a především své rodině. Jak to všechno skloubí dohromady?

„Myslím, že vynikám v jedné věci, a to je organizace mého času. My matky v tomto opravdu vynikáme, protože se dvěma dětmi se musíme naučit aktivity kombinovat a dělat věci, které mají prioritu. Mé děti jsou už větší, dcerám je patnáct a jedenáct. Po pracovní stránce si tak můžu dovolit trošku víc. A nejdůležitější je, že mám rodinu a partnera, kteří mě neuvěřitelně podporují. Jsme schopni si čas rozdělit a navzájem si vyjít vstříc. Bez této podpory bych to nebyla vůbec schopna absolvovat,“ prohlásila.

Iva Kubelková před pěti lety musela odejít z postu moderátorky Top Star magazínu, kde ji nahradila bývalá playmate Eva Perkausová. Kubelková to ovšem tenkrát televizi neměla za zlé.

„Brala jsem to jako situaci, která je. Navíc na konci srpna mi končila smlouva. Je to na nich, jakým způsobem to chtějí uchopit. A je to úplně v pořádku. Já jsem tam strávila dva krásné roky,“ řekla v roce 2015 pro iDNES.cz Kubelková, která v pořadu vystřídala Gabrielu Partyšovou a ta zase Mahulenu Bočanovou.

1. července 2019