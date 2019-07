Modeling jsem dceři nikdy nepodsouvala, říká Iva Kubelková

Iva Kubelková je svědkem prvních úspěchů své dcery Natálky a naskakuje jí z toho husí kůže. „Bylo to dojemné. Musím se přiznat, že mě to samotnou zaskočilo, jak jsem se vracela zpátky a ona šla dopředu a lidi začali tleskat. Dojalo mě to,“ přiznala Kubelková.

Ta prý sama vidí, že by ji dcera mohla, co se týká kariéry, s přehledem následovat. „Najednou jsem ji viděla trochu z jiného pohledu, než jsem zvyklá na ni koukat doma. To myslím zažívá každý rodič, když se děti začínají pomalu, ale jistě někam vkrádat. Jsem na Natálku moc pyšná,“ pochvaluje si bývalá modelka.

Aby šla dcera v jejích šlépějích, však Kubelková původně neplánovala. „Nikdy jsem jí nic nepodsouvala. Naopak jsem jí vždy naslouchala. Ráda sleduje všechny přehlídky a světové modelky,“ říká s tím, že je důležité si to zkusit. „Pokud zjistí, že ji to opravdu naplňuje, tak ji v tom podpořím. Ono se to v ní samotné zatím vše mísí, všechny ty emoce a pocity,“ říká Kubelková.

Podle bývalé modelky byla ve věku své dcery jako každá jiná dívka. „I mě tyto věci bavily a zajímaly. Jen je ta dnešní generace víc cool, než jsme byli my, a to mě v něčem fascinuje. Oni to tak dávají a přesto, že to jsou výzvy a je to něco, z čeho by se jiný sesypal, nebo by se mu rozklepala kolena, tak oni jsou připraveni na všechno,“ popisuje.

I Natálie přiznává, že svět modelingu je její sen. „Užila jsem si to opravdu moc. Mamka je pro mě podpora ve všem a je pro mě hlavně velký vzor. Jít s ní přehlídku, navíc ještě při mojí první zkušenosti, to bylo úžasné,“ popsala své pocity dcera Kubelkové.