Manžel ani já maso nejíme. A tak ho doma nevaříme, prozradila Kubelková

Mnohé vaše fanoušky příjemně překvapilo, že chystáte hudební album. Jak byste popsala svůj hudební směr? Co od vás mohou posluchači očekávat?

Řekla bych, že je to pop s přesahy z různých žánrů. Je to hodně kytarová deska, hudbu dělal Michal Pavlíček. Pracovali jsme ale také s elektronikou. Texty jsou všechny moje. Je to taková má ženská výpověď o tom, jak vnímám život, vztahy a vlastní vývoj. Někdo to někde nazval mapou ženské duše, tak možná to tak i je.

Měla jste v době dospívání nějaké své pěvecké ikony?

Milovala jsem a dodnes miluji Stinga a Stevieho Wondera.

Účinkovala jste kdysi například v Dívčí válce. Stalo se někdy, že se přitom muselo improvizovat?

To už je opravdu hodně dávno. Byla to velká legrace a hrát s Františkem Ringo Čechem je vždy záruka nějaké improvizace. Ale musím říct, že stejně tak se nyní improvizuje například v muzikálu Trhák, ve kterém hraji v současné době a který je opravdu komedií, kde už celé to herecké obsazení napovídá, že se na jevišti budou dít nevídané věci.

Pravidelně se objevujete na televizní obrazovce coby průvodkyně pořadu o bydlení. Kolikrát vám tento projekt vehnal slzy do očí?

Párkrát se mi opravdu stalo, že jsem plakala. Je tam mnoho silných příběhů rodin, které si prožívají velmi těžké chvíle. Tak mě pak dojme, když vidím, jak moc jim naše proměna pomohla, nebo jak moc se navzájem milují. I po natáčení jsem v kontaktu s několika aktéry, píší mi často na sociální sítích. S radostí sleduji třeba jednu z účastnic pořadu Lenku Bidmonovou, která se rozhodla po naší přestavbě ještě začít i hubnout a teď mi posílá fotky, jak se jí to daří.

Kdo vám byl v moderování největší školou a pomocnou rukou?

V době kdy jsem moderovala pořad Sama doma určitě Stáňa Lekešová, ta mi byla mi velkou oporou a vzorem. Učila jsem se od té nejlepší a nejmilejší. Měla jsem ji moc ráda.

Ve světě české módy jste ikonou. Módní přehlídky však poslední dobou spíše moderujete. Dá se říci, že vaše pomyslné žezlo královny přehlídkových mol předáváte své dceři?

Já si vůbec nemyslím, že jsem ikonou módy. Myslím, že od toho jsou tady jiní. Móda mě naopak nikdy moc nebavila a také proto jsem brzy začala dělat hlavně jiné profese. Ale k mé dceři - Natálka dostala pár nabídek na přehlídky a focení a chtěla si to zkusit. Nebudu jí v tom bránit, myslím si, že to ani nemá smysl. Jen ať si zkusí, co ta práce obnáší a co to znamená jí dělat. Jen tak opravdu pochopí, jestli se jí chce do budoucna naplno věnovat, nebo ne. Mám ale pocit, že ji to spíše táhne ke zpěvu.

Stále fotíte a natáčíte reklamní kampaně na spodní prádlo. Jak udržujete svoje sexy křivky?

Děkuji. Zkrátka musím cvičit. A čím jsem starší, tím více na sobě musím makat. Nedá se nic dělat, jiný způsob neznám. Cvičím pravidelně kruhový trénink a kardio. Teď během karantény jsem začala dokonce cvičit každý den.

Jak se obecně tváříte na ženy ze šoubyznysu, které chtějí ze všech sil zastavit čas a zůstat navždy mladé?

Držím jim palce. (smích)

Ptám se také z toho důvodu, že jsou osobnosti, které nikdy nepřiznají žádné prodělané zákroky. Jak se pak má cítit žena jejich věku, která si řekne: „Tohle je taky padesátka, proč taky tak nevypadám?“

Člověk většinou nejvíc trpí proto, že má tendenci se srovnávat s ostatními. Doporučuji dělat v rámci svých možností věci tak, aby byl každý spokojen a po těch ostatních koukat jen proto, abychom třeba získali inspiraci. Každý máme jinou genetickou výbavu, jiné dispozice, které se na našem vzhledu dost podepisují. Takže si zachovejme nadhled a odstup, hýčkejme se, mučme se při cvičení a využívejme podle libosti to, co nabízí dnešní kosmetický průmysl. Nechme každého, ať si dělá co chce. To je moje krédo. Ať každý dělá to, co si myslí, že ho učiní šťastným.

Co naplňovalo vaše dny v období karantény? Měla jste i nějaké „bezkontaktní“ pracovní povinnosti?

Mám dvě děti. Jedna dcera se připravovala na přijímačky na střední školu a do toho jsme doma hodně renovovali a opravovali. Vrhli jsme se na věci, na které nebyl už roky čas. Co se týká mé práce, mám stále reklamní smlouvy a jsem také dost aktivní na sociálních sítích. Dokonce jsem moderovala videokonferenci pro lékaře. Svět se přizpůsobil situaci a já s ním.

Jste letitým vegetariánem. Bylo pro vás přirozené vydat se postupně touto cestou, nebo jste se ze dne na den zařekla, že maso už nikdy více?

Bylo to pro mě zcela přirozené. Maso jsem přestala jíst před dvaceti lety a to zcela dobrovolně. Bez nějaké snahy být trendy, nebo in. Vyplynulo to z mého vnitřního vývoje, který jsem prožívala a dnes si neumím představit, že by to bylo jinak. Je pravda, že už tenkrát mi maso přestalo dělat dobře po fyzické stránce a tak se to sešlo jedno s druhým. Řekla jsem si, proč to jíst, když mi to prostě nevyhovuje fyzicky ani psychicky. Hodně se mi pak ulevilo a začala jsem i mentálně vnímat trochu jiné věci a jemnější nuance energií, které kolem mě a mezi lidmi fungují.

Jak tedy momentálně vypadá vaše kulinářské umění? Dokážete pro druhé připravovat vůbec něco z masa?

Určitě dokážu pro ostatní maso připravit. Ale dělat to nemusím, protože můj životní partner nejí maso už čtyřicet let. Děti si občas někde dají kuřecí, nebo řízek. Nic jim nezakazuji, je to na nich. Ale doma maso nevaříme. Máme jídelníček velmi rozmanitý na zeleninu a luštěniny. Máme ale rádi i omáčky jako je svíčková, rajská a koprovka. To vše se dá připravit i bez masa.

1. července 2019