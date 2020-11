Teď na podzim se víra, že bude zase dobře, těžko hledá, říká Iva Hüttnerová

Seriál Slunečná sklízí velký úspěch a hovoří se o tom, že je to mj. také díky obsazení mladých a do jisté míry neokoukaných herců. Jak se vám v takovém kolektivu pracuje?

Většina mladých kolegů, se kterými se na Slunečné setkávám, je ve věku mých dětí a vnuků, takže se částečně orientuji v jejich slovníku. Ale mají úplně jinou historii, smějí se jiným věcem, zpívají písničky, které neznám, a tak místo abych mezi nimi omládla, někdy si připadám jak z jiného století... Ale opravdu jsou milí, zdvořilí a profesionální. A taky se mi zdají zodpovědnější, než jsme byli my v jejich věku, což v tomhle těžkém období obzvlášť oceňuji.