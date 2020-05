Během karantény jsem se naučila dělat barf, syn zase číst, říká Frühlingová

„Krátce před tím, než začala karanténa, jsme si s manželem koupili baráček. Je asi hrozné to takhle říct, ale nám se to načasování v podstatě hodilo, protože jsme měli spoustu práce. Pořád jsme dělali něco na domku a docela jsme si u toho paradoxně odpočinuli, byli jsme víc spolu a to bylo fajn,“ říká Iva Frühlingová na úvod videorozhovoru s Bořkem Slezáčkem pro pořad Shaker na ÓČKU.



„Poslední měsíce jsme byli odříznuti od všech, s nikým jsme se nestýkali. Naštěstí je tu zahrada, tak jsme mohli s malým ven alespoň tam. Budeme dělat rekonstrukci celého domu, dávali jsme dohromady, jak na to, a kupovali jsme alespoň pár kusů nábytku, abychom tu mohli zatím nějakým způsobem fungovat. Bude léto, tak jsme si koupili bazének, zasazovali kytičky a podobně,“ pochvaluje si zpěvačka, která si přísně střeží své soukromí.

Kromě péče o syna Adama a partnera Honzu přibyla Ivě Frühlingové nově také starost o narozeninový dárek v podobě dvou tříměsíčních koťat kočky bengálské, pojmenovaných Mufasa a Mau.

„Koťátka jsou brácha a ségra. Chci, aby se měly u nás co nejlíp, a tak jsem se začetla do různých návodů, jak správně připravit barf (zkratka z anglického bone and raw food). To je vlastně syrové jídlo pro zvířata, kdy ho člověk připravuje podle vlastních receptů a nemusí jim dávat koupené suché granule. Zvířata se tak krmí přirozeným způsobem. Musíte namixovat maso, přidat do toho například skořápky a další věci. Teď právě pročítám, jak to co nejlépe vyladit, aby byly kočky zdravé a spokojené,“ vysvětluje.

Posledních šest let se zpěvačka Iva Frühlingová drží dál z očí veřejnosti. Vdala se, porodila syna a vypnula pracovní mobil. Frustraci z toho, že jí mateřství ukázalo svou horší tvář, vypsala do své třetí knihy Terapie noci.



Čas strávený v karanténě s manželem a pětiletým synem si zpěvačka a spisovatelka pochvaluje. „To, že syn nemohl do školky, bylo pro nás pro všechny nové. Museli jsme si na ten režim zvyknout, užívat si, že jsme s ním od rána do večera, a vymýšlet program, který by zahrnoval i nějaké učení, aby se syn nenudil. Musím říct, že se Adam během těch dvou měsíců naučil hrát na piano oběma rukama, číst a jezdit na kole bez koleček. Takže to vlastně bylo k něčemu dobré,“ říká se smíchem bývalá manželka muzikanta Richarda Krajča.

Na závěr rozhovoru pobavila Iva Frühlingová Slezáčka tím, že se ve volných chvílích poslední dobou ráda kouká stejně jako její kamarádky na Výměnu manželek. „Je to hrůza, co se tam děje, vždycky se u toho moc nasměji,“ dodává rodačka z Litvínova.

Modelka a zpěvačka Iva Frühlingová, která s modelingem začala ve Francii před čtyřiadvaceti lety, je dnes již podruhé vdaná. Prvního manžela Richarda Krajča si vzala v srpnu 2005. Po půlroce ale už měli u soudu první rozvodové stání. Svého druhého muže Honzu si Frühlingová vzala v roce 2017, mají spolu pětiletého syna Adama.

