Panická ataka se může stále objevit. Už se ale nebojím, říká Iva Frühlingová

Byla sotva plnoletá, když ve Francii vystoupala její umělecká hvězda. V Čechách se zrodila o pár let později, když v roce 2004 vyšlo její první veleúspěšné české album Litvínov. Zpěvačka Iva Frühlingová (38) dosáhla všech výšin, jež umí život přinést, příliš brzy. Možná i to sehrálo svou roli před šesti lety, kdy ji na dlouhou dobu odvelela do ústraní těžká panická ataka.