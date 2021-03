S autorem Adolfeena jsme se poznali v léčebně, přiznává Iva Frühlingová

„S Roxtarem jsme se poznali v léčebně. Léčil se z drog a já jsem si doléčovala panickou ataku, která se mi stala už před dlouhou dobou,“ popsala Iva Frühlingová seznámení s Dominikem Turzou v pořadu Mixxxer na ÓČKU.

„Ano, potkali jsme se právě tam, v sanatoriu. Původně jsem vlastně nevěděl, kdo to je. Ale hrozně se mi líbila a znal jsem to jméno. Tak jsem jí studoval a zjistil jsem, že to je úspěšná zpěvačka,“ dodává Turza, který u Frühlingové momentálně bydlí.



„Nejsem tedy samozřejmě přímo u ní spolu s jejím manželem a synem Adámkem. Ale bydlím v jejím bytě, který mi Iva pronajala, abych se tam mohl přestěhovat a začít nový život,“ vysvětluje muzikant s tím, že v době šíření koronaviru a s ním souvisejícím opatřením se kvůli nemožnosti vystupování na akcích soustředí hlavně na tvoření hudby.

„Vydavatelství Supraphon mě oslovilo, zda bych nenatočil CD. Takže pracuji. A delfín MC Adolfeen mě také stojí nějakou práci. Volný čas pak věnuji převážně své přítelkyni Simonce, která je učitelka. Nyní neučí, a tak se mnou tráví lockdown doma,“ popisuje Dominik Turza.

VIDEO: Iva Frühlingová - Ťik Ťak:

Společně s Ivou Frühlingovou dali dohromady hudební novinku, singl s názvem Ťik Ťak. „Jmenuje se tak proto, že odkazuje na tikání biologických hodin. Je to vlastně taková upřímná, až temná zpověď jedné matky. Popisuje, co se týká mé psychiky, nepříjemné období, které jsem prožila v rámci mateřství, kdy jsem měla panické ataky a podobně,“ dodává zpěvačka.

Dominik Turza se osmnáct let věnuje djingu jako DJ Roxtar. V době šíření koronaviru se proslavil díky videoklipu Nečum na mě, který se stal virálním. DJ, herec a moderátor vystudoval soukromou taneční konzervatoř, maturoval na Obchodní akademii a absolvoval na Vyšší odborné škole herecké v Praze. Vyhrál v mezinárodním konkurzu pro cirkusovou společnost Cirque du Soleil.

V jednom z rozhovorů na ÓČKU Turza otevřeně promluvil i o svém pobytu v léčebně. „Už jsem to nezvládal a potřeboval jsem pomoc zvenku. Nebyl jsem dostatečně silný na to, abych sám přestal brát návykové látky. Byl to pro mě úžasný zážitek. Dost mě to ovlivnilo a změnilo mi to život. Pochopil jsem tam, proč jsou lidé závislí, a to nejen na drogách, ale i na prášcích na spaní nebo na sexu,“ řekl.