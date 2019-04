Dospívat během natáčení Hry o trůny bylo zvláštní, říká představitel Brana

„Když se na to podívám zpětně, moje dětství bylo kvůli Hře o trůny opravdu zvláštní. Během natáčení jsem dospěl a stal jsem se mužem,“ řekl herec v rozhovoru pro Rollacoaster Magazine.



Isaac Hempstead Wright je jedním z mnoha anglických mladých herců, kteří začali svou kariéru v úspěšném seriálu Hra o trůny. V průběhu natáčení měl Wright problémy ve škole, protože musel kvůli práci často vynechat vyučování. Se seriálem a ostatními představiteli hlavních rolí se loučil jen těžce.

„Je to jako říct sbohem starému příteli. Hra o trůny se stala opravdu důležitou součástí životů všech herců. Na druhou stranu je opravdu vzrušující, že mi nedávno bylo teprve dvacet let a už mám za sebou takovou zkušenost. Můj život teprve začíná a už jsem hrál v jednom z nejúspěšnějších seriálů všech dob. Je to bizarní,“ míní Hempstead Wright.

První seriálovou rolí herce se stala právě postava Brana Starka v seriálu Hra o trůny. Po úspěšném startu v seriálu následovala jeho první menší filmová role v hororu The Awakening (2011).

„Mohli bychom natočit dalších deset řad seriálu a lidé by se na to stále s nadšením dívali. Mohli bychom vydělat obrovské peníze. Ale příběh už končí,“ říká herec.

Spekulovalo se o tom, že tvůrci natočili s herci několik různých variant závěru seriálu, aby se spoilery nedostaly na veřejnost dříve než před odvysíláním posledního dílu.



„Různé varianty závěru seriálu jsme nenatáčeli. Vím přesně, jak vše skončí. Průběžná úmrtí jednotlivých postav seriálu během několika let natáčení byly pro nás všechny devastující. Bylo to, jako byste v tu chvíli přišli o oblíbeného kamaráda. Pro mě osobně byla nejhorší smrt Hodora. To byl opravdu smutný moment,“ říká Hempstead Wright.

Poslední řada Hry o trůny startuje 14. dubna. I v Česku se sází, která z postav seriálu v souboji o Železný trůn vyhraje. Podle bookmakerů Fortuny na něj v závěrečném dílu usedne právě Bran Stark, jehož hraje Isaac Hempstead Wright.