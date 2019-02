Vejce sesadilo z instagramového trůnu nejmladší sestru Kardashianové

Instagramový profil world_record_egg byl založen 4. ledna. S jediným příspěvkem ho sice sledují necelé tři miliony lidí, ovšem fotka vajíčka se může pochlubit světovým rekordem v počtu lajků. Má jich přes 26 milionů a jeho cílem bylo porazit Kylie Jennerovou s 18 miliony lajků.

Odpověď nejmladší sestry Kim Kardashianové, která držela rekord s loňským snímkem právě narozené dcery Stormi, na sebe nenechala dlouho čekat. Kylie vzala vajíčko a nechala ho uškvařit na rozpálené silnici.

Kylie Jennerová je podle magazínu Forbes nejmladší dolarovou miliardářkou v žebříčku sto nejbohatších celebrit světa. Na vrchol se dostala díky její rychle rostoucí kosmetické značce Kylie Cosmetics, kterou založila na začátku roku 2016 a má v ní 100procentní podíl.

Je hodně aktivní i na sociálních sítích. Na Instagram ji sleduje přes 122 milionů uživatelů. Proslavila se reality show Keeping Up with the Kardashians, kde účinkovala s celou rodinou. Jejím otcem je bývalý olympionik Bruce Jenner, který podstoupil změnu pohlaví a je z něj Caitlyn Jennerová.

Snímek Jennerové, který doposud držel rekord v počtu lajků: