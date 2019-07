Marfušu z Mrazíka Innu Čurikovovou po úrazu propustili z nemocnice

„Je dobré být opět doma! Děkuji vám za vaši podporu, milí přátelé. Všechno je v pořádku. Nyní mě již čeká dovolená s rodinou,“ napsala herečka v neděli na svém facebookovém profilu k fotografii, na které je společně se svým synem Ivanem Panfilovem.



Ruská média informovala o nehodě Čurikovové minulý týden. Herečka spadla z pódia během pátečního představení v moskevském Divadle Ruská píseň. Následně skončila v nemocnici na jednotce intenzivní péče.

„Její stav je středně vážný,“ potvrdil v pátek večer pro agenturu TASS mluvčí nemocnice, ve které byla herečka hospitalizovaná.

Herečka Inna Čurikovová, kterou mají čeští diváci navždy zapsanou v mysli jako Marfušu z Mrazíka, kdysi přiznala, že si ve vizáži hloupé sestry nikdy nelibovala. Naopak byla ze vzhledu své postavy nešťastná a při prvním promítání filmu ji doslova zachvátila panika. „Připadala jsem si hrozně ošklivá. Dokonce jsem chtěla od filmu úplně odejít,“ přiznala kdysi v jednom z rozhovorů.

Režisér Alexandr Rou měl však o Nastěnčině zlé nevlastní sestře jasnou nekompromisní představu. „Pamatuji si, jak jsem si před natáčením chtěla upravit řasy. Ale přišel režisérův asistent a prohlásil: ‚Kdepak, to nedělej, ty musíš být mnohem ošklivější než hlavní hrdinka.‘ Podle toho jsem taky vypadala. V reálu jsem rozhodně byla hezčí než ve filmu!“ zdůrazňovala v jednom z pozdějších rozhovorů.



V rodném Rusku se Mrazíkovi nedostalo zdaleka takové obliby jako u nás. S Vánoci si Rusové na prvním místě spojují jiné dílo. „Ne, tak jako v Česku nikdy populární nebyl. U nás máme Ironii osudu režiséra Rjazanova. Nemůžeme přivítat nový rok, aniž by tento film nebyl v televizi. Stejně jako u vás Mrazík,“ nechala se slyšet Čurikovová. V roce 1966 se Mrazík dočkal uvedení i ve Spojených státech, kde zcela propadl a byl označen za jeden z nejhorších filmů všech dob.



Představitelce Nastěnky Nataliji Sedychové bylo v době natáčení pouhých šestnáct let. Její pohádkový polibek s představitelem Ivánka, Eduardem Izotovem byl pro ni dokonce první v životě. Není divu, že se na place do svého zkušenějšího pohledného kolegy platonicky zamilovala. „Byla to taková dětská zamilovanost. On byl krásný, kulisy natáčení filmu opravdu připomínaly pohádku a Ivánek se mi moc líbil. Nikdy jsem mu to ale neřekla,“ přiznala po letech.



Z lákavé tabule, u které se ve filmu hoduje, se ve skutečnosti herci moc neradovali. Šetřiví rekvizitáři totiž hostinu znehodnotili. „Fakt je, že na stůl nachystali pečené selátko s olivkami místo oček a spoustu dalších dobrot. Ale vše polili benzinem, abychom hostinu nesnědli. Tři dny jsme to točili, tvářili se sytě a spokojeně, ale tři dny nám pod nosem smrděl benzin!“ vzpomínala před šesti lety představitelka Marfušky Inna Čurikovová.

Inna Čurikovová je sovětská a ruská divadelní a filmová herečka, národní umělkyně SSSR, držitelka státního vyznamenání Ruska. K jejím nejslavnějším rolím patří Marfuška, Johanka z Arku, Jakobína von Dutten, generálka Jepančina a další.