Influencer olizoval toaletu v rámci koronavirové výzvy. Nyní má COVID-19

„My influenceři neděláme nic špatného. Neříkáme ostatním, co by měli dělat. Chci být populární a udělám pro to zkrátka cokoliv,“ řekl americký influencer Larz loni na podzim v televizní talkshow Dr. Phil.



Letos se proto účastnil koronavirové výzvy a sdílel na sociální síti TikTok video, ve kterém olizuje toaletu. V tomto týdnu nahrál na Instagram příspěvek, ve kterém tvrdí, že leží v nemocnici a byl mu diagnostikován COVID-19.

Reakce sledujících na sebe nenechaly dlouho čekat. „Hahaha, není mi tě ani trochu líto!,“ zní jeden z komentářů. „Přeji ti to. Tomu se říká přirozená selekce,“ píše další uživatel. „Lidská blbost nezná mezí. Cos čekal? Řekl sis o to. Odpočívej v pokoji,“ dodává další.

I pokud by byl Larz opravdu pozitivně testovaný na koronavirus a nešlo jen o jeho další pokus získat pozornost, není samozřejmě jasné, zda se nakazil právě při olizování toalety.

S koronavirovou výzvou přišla jako první influencerka Ava Louise (22). Ta natočila před několika týdny videoklip, v němž olizuje sedátko na toaletě v letadle. Sama později přiznala, že nápad vznikl čistě za účelem získání nových fanoušků na TikToku a lajků na sociálních médiích.

V minulém roce překvapila velmi nebezpečnou radou i česká influencerka Anna Šulcová. Ta doporučila svým sledujícím dávat si při oblékání igelitové sáčky na hlavu, díky čemuž zabrání ušpinění oblečení od make-upu. Později se za zveřejněné video omluvila a smazala ho.