Stačí mi pět minut spánku na podlaze a jsem jako rybička, říká Orozovič

Nebudete věřit, co si pan Spejbl letos vykoledoval! Písničku! Křest nového CD „Ať žije Spejbl!“, vydané Supraphonem k páně Spejblovým 100. narozeninám jsme museli odložit, ale jeho kmotr – člen Činohry Národního divadla – Igor Orozovič to navzdory okolnostem nevzdal! Stal se totiž kmotrem alespoň na dálku a složil pro pana Spejbla speciální písničku, kterou nazval "Mám doma tři Spejbly!" Pan Spejbl je dojat a nadšen stejně tak jako my! No posuďte sami! DĚKUJEME, IGORE!!!!!

Divadlo Spejbla a Hurvínka Supraphon Činohra Národního divadla Cabaret Calembour Igor Orozovič #SpejblSTO #Spejbl100