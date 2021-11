Ženě jsem vděčný, že mě drží správným směrem, říká herec Igor Bareš

Jak se vám hrál Winston Churchill, kterého ztvárňujete v nové hře Skorpios na obzoru v Divadle Viola?

Těžko, byla to velká zodpovědnost. Winston Churchill se jednoho letního dne a noci roku 1959 setkává na luxusní jachtě řeckého miliardáře Aristotela Onassise se slavnou herečkou Gretou Garbo (hraje Klára Cibulková – pozn. red.). Děj je vlastně o střetu dvou životních postojů. On je na konci života, ale pořád překypuje vnitřní energií, i když má už velký fyzický handicap, ona naopak „hodila flintu do žita“. Dalo by se říct, že hra pojednává o tom, že on chce, ale nemůže, a ona může, ale nechce. Během jedné noci mezi sebou tyto rozdílné postavy vedou velmi niterné dialogy a řeknou si toho skutečně moc, ovšem ona ráno nečekaně jachtu opouští a on je zase o krok blíž hrobu. Splnil se mu ale sen, setkal se s Gretou Garbo, jenže ani neví, zda se mu to všechno jen nezdálo. Podtitul představení by mohl nést název Hra o tom, co se nestalo.

Všichni mají tendenci si vše ulehčovat a zrychlovat. To nemám rád. „My vám to hodíme do mailu.“ Tak to si říkám, ať si to hodí, kam chtějí, ale já si to nepřečtu, protože to neumím.