Čaroděj Gandalf a mutant Magneto Ian McKellen slaví osmdesátiny

Rodák z Burnley vystudoval anglickou literaturu. V divadle, kde debutoval v roce 1961, působil dlouhá léta, byl členem londýnských společností Royal Shakespeare Company a Royal National Theatre, pro které také produkoval mnoho slavných her. Zahrál si i na Broadwayi, kde za roli Salieriho v Amadeovi dostal v roce 1981 cenu Tony pro nejlepšího herce.



Po roce 2000 jej proslavila role čaroděje Gandalfa v trilogii Pán prstenů, stejnou postavu hrál i v další trilogii Hobit. Stejně jako v případě Pána prstenů šlo o adaptací knihy britského spisovatele J. R. R. Tolkiena. V sérii X-Men ztvárnil mocného mutanta Magneta, v Šifře mistra Leonarda profesora Teabinga.

McKellen je gay a jeden z předních britských aktivistů zasazujících se za rovná práva sexuálních menšin. Pro svůj coming out se rozhodl v roce 1988, když mu bylo 49 let. Je přesvědčený, že mu to pomohlo v herecké kariéře.

„Lituji a pořád budu, že jsem neviděl význam coming outu mnohem dříve, protože si myslím, že bych byl jiný a šťastnější člověk. Mohu ujistit ty, kteří si nejsou jistí, jestli to mají udělat, že svět vás bude mít radši, protože lidi mají rádi poctivost a upřímnost,“ řekl McKellen před lety.

Po coming outu se už nemusel skrývat a mohl naplno vyjadřovat své emoce jak v soukromí, tak i v práci. Stal se podle svých slov sebevědomějším a lepším hercem.



„Hraní už nespočívalo v přetvářce, ale v pravdě. A moje emoce byly mnohem svobodnější. Byl jsem schopen lépe hrát. Všichni jsou lepší, když jsou upřímní,“ dodal s tím, že se nebál škatulkování jako představitele jen homosexuálních rolí.