Nahota je pro mě samozřejmost a kostým, prozradil Hynek Čermák

Jak se vám hrála vaše postava?

Vlastně to bylo snadné, protože to bylo od Patrika napsané v podstatě na tělo. Byla potřeba jen zvolit nějaká herecká nadsázka, protože se jedná o komedii. Tak jsme si vyladili ty herecké základy, jak to vlastně hrát. Patrik to měl tak připravené, že mě provedl celým filmem úplně bez problémů.

Maminku vám ve filmu ztvárňuje Daniela Kolářová. Při takovém setkání se vám rozklepou kolena?

To rozhodně ano. Daniela Kolářová je mimořádná herečka a doufám, že se neurazí, ale když mi bylo čtrnáct, tak jsem na ni koukal a fascinovala mě. Měl jsem šanci se s ní potkat před kamerou, což pro mě byla skvělá výzva a i když jsem měl nějaký strach, tak v herecké branži, když začnete hrát a máte proti sobě takového hráče, tak všechen ostych jde najednou stranou. Byla to skvělá spolupráce.

Myslíte si, že je důležité, aby se ve filmech vykresloval podzim života? Vaší postavě po čtyřicítce hrozila rakovina varlat.

No, Tečka nakonec naštěstí rakovinu varlat neměl, ale když se ptáte na tohle, tak si myslím, že na varlata je potřeba si dávat pozor od desíti let. (smích)

Ve filmu je hodně nahoty, ale není prvoplánová. Měl jste s tím problém nebo stud?

Já si myslím, že zase tak hodně nahoty tam není, je to pár chvil. Jedna z akcí, kterou tam ti čtyři chlapi udělají. Co se týče nahoty, ve filmu i na divadle jsem mockrát hrál nahý. Sám fotím akty a nahota je pro mě samozřejmost a kostým. Je potřeba se k tomu chovat s úctou, jak z jedné, tak z druhé strany. A samozřejmě se sebou občas něco udělat, aby člověk neměl tu velkou nechuť se svléct.

Hynek Čermák a Daniela Kolářová ve filmu Prvok, Šampón, Tečka a Karel (2021)

Co vaše sebedůvěra? Musel jste na ní někdy pracovat? Jaká byla ve dvaceti a jaká je teď?

Dost složitá otázka, to je na diplomovou práci. Sebedůvěra herce je základ a to získáváte praxí. Vlastně do dneška ji nemám dodělanou, protože každou prací, kterou uděláte, tak buď si tu sebedůvěru uděláte, zvýšíte, anebo spadnete až na dno. To v tomhle oboru prostě tak je. Někdy se vám práce povede a někdy ne. Myslím si, že je důležité se za každou cenu snažit, aby byla výborná. Zaručit to ale nikdy nemůžeme.

S kým z filmových hereckých kolegů z projektu Prvok, Šampón, Tečka a Karel jste toho v soukromí nejvíce zažil?

Se všemi. My se opravdu známe z divadelní fakulty, ale to už je dlouho. To je pětadvacet let a divadelní fakulta je velmi speciální jednotka lidí, kteří spolu zažívají úplně všechno. Studium herectví je opravdu na dřeň. Je to psychologie.

Takže všichni čtyři chlapi, krom toho spousta z nich má vystudováno ještě něco jiného, se známe dlouho a mohli jsme si k sobě dovolit cokoliv. Včetně Patrika, který to režíroval a napsal, který s námi DAMU prošel taky a prošel i FAMU, takže to je úplně jiný jazyk. Nám stačí mrknout, nebo se na sebe podívat a víme, o čem to je.

Vy jste knižní předlohu Patrika Hartla nečetl. Proč?

Já moc nečtu, protože mojí prací je číst scénáře, audioknihy, poezii. Když si chci odpočinout, tak si rozhodně neotevřu knihu. Takže bohužel literatura není úplně to, co by mě uvolňovalo. Radši si zasportuju. K Patrikově knize jsem se tedy předtím nedostal. A když jsem se k ní dostal kvůli filmu, tak jsem věděl, že by nebylo dobré si ji přečíst, protože potom jste jako herec omezen tím, že si říkáte: „Aha, v tom scénáři přece chybí tohle a tohle…“, To je lepší knihu nečíst a přijmout scénář tak, jak je.

Na tiskové konferenci jste říkal, že jste měl nějaký vášnivý víkend v Krumlově (s go-go tanečnicemi z filmu – pozn.red.). To byl vtip, nebo realita?

To byl samozřejmě vtip. Žádné vášnivé víkendy v Krumlově nemám. Ale je pravda, že s jednou z těch modelek, která hrála go-go tanečnici ve filmu, jsme se dohodli a nafotili spolu pár fotografií, které jsou součástí mojí nové výstavy. Byla s ní skvělá spolupráce.

Hynek Čermák a Patrik Hartl

Když budeme chtít vidět osobně fotografie Hynka Čermáka, tak kam máme zavítat?

Teď momentálně asi do Kravař a potom na Náplavku u Vltavy, kde jsme v rámci spolupráce se Staropramenem udělali výstavu v jejich nově otevřené hospodě.

Dokážete se sám na sebe dívat ze záznamu?

Nezvládám to. Bohužel. Protože je to moje práce. Jsem herecký profesionál a když se dívám na film, tak vidím jenom chyby a nedokážu ho vnímat jako film. Trvá mi třeba dva roky, než získám odstup a pak se na ten film rád podívám.

Má vůbec český herec oblíbené filmy?

Ježišmarjá! Těch by bylo samozřejmě. Hrozně závidím panu Tarantinovi, že může točit tak, jak točí. Závidím Bradu Pittovi, že může točit tak, jak točí. A taky vím, kolik práce a energie ho to stojí. Ale to jsme v trochu jiném světě, než tady u nás, no.