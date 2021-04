Bidenův syn promluvil o závislosti na drogách a poměru se švagrovou

Hunter Biden v knize tvrdí, že jeho působení v dozorčí radě ukrajinské energetické společnosti Burisma nebylo neetické, jak tvrdili republikáni, kteří tento fakt chtěli využít v kampani před prezidentskými volbami proti Joeovi Bidenovi.

„Nikdy jsem neudělal nic neetického, nebyl jsem z ničeho obviněn. V současné politické atmosféře by zřejmě bylo jedno, kdybych v té radě byl nebo nebyl. Útočili by na mne stejně,“ píše Biden v knize, jež vychází v nakladatelství Gallery Books.



Podrobně se věnuje své závislosti na kokainu a alkoholu, která ho v jednu dobu přivedla i mezi bezdomovce v Los Angeles, kde si sháněl drogu. Píše také, že strávil měsíc o samotě v bytě pitím vodky. Prodělal několik odvykacích kúr, než se závislosti zbavil.

Autobiografie zachycuje třicet let Hunterova života. Otce v ní Hunter popisuje jako trvalou oporu a zmiňuje se o jeho pomoci po smrti staršího bratra Beaua v roce 2015, který zemřel na rakovinu. „Pomohl mi mít na paměti, že nic není ztraceno. Nikdy mne neopustil, nesoudil, nevyhýbal se mi, ať se věci vyvíjely jakkoli špatně,“ píše Hunter Biden, který se v roce 2017 rozvedl a později znovu oženil.

Joe Biden (uprostřed) a jeho synové Hunter a Beau (Washington, 20. ledna 2009)

Mezitím prožil dvouletý vztah se svou švagrovou, vdovou po bratrovi Hallie Bidenovou. Podle něj se společně snažili vypořádat se ztrátou blízkého člověka, a to je nakonec sblížilo. „Myslím, že lidi tomu nerozuměli. A chápu to. Opravdu. Pro mě to ovšem není těžké vysvětlit. Protože to vycházelo ze skutečného ohromného zármutku, který jsme oba sdíleli. Byli jsme spolu a snažili jsme se konat správně. Ten žal se změnil v naději na lásku, která by možná mohla nahradit to, co jsme ztratili,“ řekl Hunter Biden v rozhovoru pro televizi CBS.

Hunter se s manželkou Kathleen rozvedl v říjnu 2015, pět měsíců po smrti bratra. S Hallie se dal dohromady dva roky poté a rozešli se v roce 2019. V květnu 2019 se pak oženil s jihoafrickou filmařkou Melissou Cohenovou a v březnu 2020 se jim narodil syn Beau.

Bouřlivý život Huntera Bidena se považoval za potenciální problém pro politickou kariéru jeho otce. V prosinci Hunter Biden přiznal, že je vyšetřován pro podezření z daňových úniků.